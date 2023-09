Apple's watchOS 10 Update stellt spannend Features fir Apple Watch Serie 9 vir

By

Apple huet ugekënnegt datt watchOS 10, dee leschten Update fir seng Smartwatch, den 18. September fir den Download verfügbar ass. Dësen Update bréngt bedeitend Ännerungen un der Iwwerwaachungsinterface a stellt nei Features vir, déi d'Benotzererfarung verbesseren.

Ee vun de Schlëssel Ergänzunge bei watchOS 10 ass d'Aféierung vu Widgets, déi Apple Bléck nennt. D'Benotzer kënnen elo duerch dës Widgets swipen a personaliséieren, sou datt et méi einfach gëtt fir séier Informatioun ze kréien. D'Auer kritt och e Smart Stack Widget, ugedriwwe vu Maschinnléieren, deen déi relevantst Widgets fir d'Benotzer de ganzen Dag virausgesot a weist.

Ausserdeem bréngt watchOS 10 Verbesserunge fir d'Siri Funktionalitéit op der Apple Watch Series 9. Siri Kommandoen ginn elo um Apparat veraarbecht, fir eng besser Privatsphär ze garantéieren an d'Benotzer et z'erméiglechen Froen ze stellen am Zesummenhang mat perséinleche Gesondheets- a Fitnessdaten vun der Health App.

Den Update enthält och en neien zweeter Generatioun Ultra Wideband (UWB) Chip, dee kann erkennen wann en HomePod an der Géigend ass. Wann de Benotzer bannent véier Meter vun engem HomePod mat UWB kënnt, lancéiert d'Auer automatesch d'Now Playing Feature, wat d'Benotzer erlaabt den HomePod ze kontrolléieren oder Suggestioune vum Smart Stack ze kréien.

Apple huet och d'Accessibilitéitsfunktiounen am watchOS 10 verbessert. D'Benotzer kënnen elo d'Fangeren op der selwechter Hand wéi d'Auer duebel drécken fir verschidden Aktiounen auszeféieren, wéi z.

Wat d'Benotzerinterface ugeet, ass d'App Gitter nei designt. Amplaz vum fréiere Hunnegraster, ginn Apps elo als kleng kreesfërmeg Ikonen ugewisen, déi vertikal scrollen, wat et méi einfach mécht fir gewënschte Apps ze lokaliséieren an z'erreechen. Zousätzlech, ass d'Säit Knäppchen Funktionalitéit geännert; eng eenzeg Press hëlt elo d'Benotzer an d'Kontrollzentrum, während eng duebel Press den Apple Portemonnaie fir NFC Bezuelungen ophëlt.

WatchOS 10 liwwert eng méi intuitiv an interaktiv Benotzererfarung, sou datt d'Apple Watch wéi e Miniatur iPhone fillt. Mat senge personaliséierbare Widgets, verbesserte Siri Fäegkeeten, a verstäerkte Accessibilitéitsfeatures, suergt Apple datt seng Smartwatch e wäertvollt Tool fir Benotzer an hirem Alldag bleift.

Quellen:

- The Verge: [WatchOS 10 op der Apple Watch Series 9] (URL setzen)

- The Verge - Victoria Song: [watchOS 10 Preview] (URL setzen)