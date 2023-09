Apple verëffentlecht Kuelestoffneutral Apple Watch Modeller fir d'Emissiounen ze reduzéieren

By

Apple huet en Dënschdeg ugekënnegt datt et Kuelestoffneutral Versioune vun dräi vun hiren Apple Watch Modeller aféieren als Deel vu sengem Engagement fir Kuelestoffneutral ze ginn bis 2030. Dës nei Modeller wäerten e grénge Logo op hire Këschte weisen fir hir Nohaltegkeet ze bezeechnen.

D'Majoritéit vun der Emissiounsreduktioun an dësen Aueren kënnt aus dem Gebrauch vun propperem Stroum wärend dem Fabrikatiounsprozess. Apple huet verroden datt 300 vu senge Fournisseuren och engagéiert hunn propper Energie fir Apple Produktioun ze benotzen.

Wéi och ëmmer, dem Apple säin Transportnetz, dee staark op Fligeren ofhänkt, blouf eng bedeitend Emissiounsquell. Fir dëst unzegoen, plangt Apple méi Aueren mat Schëffer, Zich an aner net-Loftmethoden ze transportéieren fir d'Emissiounen ze reduzéieren.

Fir déi dräi Kuelestoff-neutral Apple Watch Modeller gëtt d'Halschent vun de Sendungen no Gewiicht duerch Net-Loftmethoden geréckelt. Apple Exekutive soten datt dës Verréckelung hëlleft de Brennstoffverbrauch ze reduzéieren a manner Kuelestoff Emissiounen ze kreéieren.

Andeems Dir dës Transportmethod benotzt, zielt Apple méi niddereg Emissiounen ze hunn wéi fréier Auermodeller. Fir all verbleiwen Emissiounen, wäert d'Firma Kuelestoff-Offsets kafen fir Kuelestoffneutralitéit ze garantéieren.

D'Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, an Apple Watch Ultra 2 mam neie grénge Logo wäerten wesentlech méi niddereg Emissiounen am Verglach zu fréiere Produkter hunn. Besonnesch déi nei klimafrëndlech Aluminium Serie 9 mat enger Sportschleifband wäert 8.1 kg (18 lb) Emissiounen no Apple seng Ännerungen hunn.

Zousätzlech schafft Apple fir méi recycléiert Materialien a senge Produkter ze benotzen. Déi nei Aueren weisen personaliséiert Legierungen aus Aluminium an Titan aus recycléiertem Materialien, souwéi Batterien déi nëmme recycléiertem Kobalt enthalen. Apple plangt dës nohalteg Praktiken op méi vu senge Produkter an Zukunft ze verlängeren.

Trotz der Verréckelung Richtung Nohaltegkeet huet Apple betount datt d'kuelestoffneutral Versioune vu senge Aueren d'selwecht wéi d'Standardmodeller geprägt ginn. D'Firma zielt dës Ännerungen machbar a replizéiert fir aner Geschäfter ze maachen.

Quellen: Reuters