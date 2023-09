Apple enthüllt Watch 9 mat neie Chip a verbessert Features

Apple huet déi lescht Ergänzung zu senger Smartwatch-Opstellung agefouert - d'Watch 9. Dësen aktualiséierten Apparat gëtt vun engem méi schnelle S9 Chip ugedriwwen, deen 5.6 Milliarde Transaktiounen pro Sekonn handelt. De verbesserte Prozessor erméiglecht méi effizient "on-Device" Operatiounen, och méi séier Siri Kommandoen. Zousätzlech stellt d'Watch 9 eng nei Kontrollmethod vir, déi d'Benotzer erlaabt de Zeigefanger an den Daumen zesummen ze tippen fir mat verschiddene Funktiounen op der Auer ze interagéieren. Dës Fonktioun erliichtert Aufgaben wéi Uriff beäntweren a Fotoen vun engem iPhone huelen.

Wat d'Konnektivitéit ugeet, huet d'Watch 9 en neien 'U2' ultra-breet Band Chip. Dës Technologie erlaabt d'Benotzer séier falsch plazéiert iPhones an aner Apple Apparater ze fannen. Ausserdeem ass den Écran vun der Smartwatch elo méi hell, mat enger maximaler Hellegkeet vun 2,000 Nits, wat d'Visibilitéit a verschiddene Beliichtungsbedéngungen verbessert.

D'Watch 9 behält d'Batteriedauer vu sengem Virgänger, bis zu 18 Stonnen op enger eenzeger Ladung. Ausserdeem huet Apple eng nei Faarfoptioun agefouert, rosa, fir Benotzer méi Personaliséierungswahlen ze bidden.

Niewent der Watch 9 huet Apple och d'Watch Ultra 2 agefouert, en Upgrade vum leschte Joer High-End Modell. Equipéiert mat deemselwechte S9 Chip, bitt den Ultra 2 e personaliséierte Auer Gesiicht an e wesentlech méi hell Bildschierm, mat enger maximaler Hellegkeet vun 3,000 nits. Seng Batterieleszäit bleift onverännert, bei 36 Stonnen normaler Benotzung an 72 Stonnen am Low-Power Modus.

Wärend de S9 Chip déi primär Verbesserung an der Watch 9 an der Watch Ultra 2 ass, huet Apple kënschtlech Intelligenz (AI) méi subtil a seng Apparater agebaut, et an d'Funktionalitéiten vun den Apparater z'integréieren ouni d'Technologie explizit ze markéieren.

Trotz Erwaardungen op nei Gesondheet a Wuelbefannen Sensoren, déi lescht Apple Watches net Ergänzunge an dësem Beräich aféieren. Dës Ofdreiwung beliicht en Trend am wearables Maart, wou weider Sensor Fortschrëtter verréngert Rendement fir béid Hiersteller a Benotzer kënne bidden.

Zesummegefaasst, de Watch 9 an Watch Ultra 2 vun Apple bidden bemierkenswäert Verbesserungen an der Leeschtung dank dem neie S9 Chip. D'Apparater weisen verstäerkte Kontrollfeatures, mat der Fäegkeet fir Funktiounen duerch Fanger Tap Gesten ze bedreiwen. Wärend d'Gesondheets- a Wuelbefannen onverännert bleiwen, reflektéiert de Fokus op AI Integratioun dem Apple säin Engagement fir innovativ Technologie a seng Apparater z'integréieren.

Definitiounen:

- S9 Chip: De Prozessor deen den Watch 9 a Watch Ultra 2 dréit, fäeg 5.6 Milliarde Transaktiounen pro Sekonn ze handhaben.

- Ultra-breet Band Chip: Eng Technologie déi séier Detektioun vu falschen Apple Apparater erméiglecht.

- Nits: Eng Moossnam vun der Hellegkeet fir Affichage.

Quellen: -

- Adrian Weckler, Irish Independent