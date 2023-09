Apple's Iwwergang op USB-C: Wat Dir Wësse musst

Dem Apple seng rezent Verëffentlechung vum iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, an 15 Pro Max huet e wesentleche Verréckelung vun der Firma Approche fir Konnektivitéit markéiert. Gone sinn d'Lightning Ports, ersat duerch den Industriestandard USB-C. Och wann dësen Iwwergank seng Virdeeler bréngt, heescht et och datt Dir an e puer Dongelen a Kabel investéiere musst.

Fir de Schalter ze erliichteren, huet Apple eng Rei vun neie Kabelen an Dongelen agefouert, obwuel se zu engem prévisibel héije Präis kommen. Ee wesentlechen Accessoire ass den USB-C zu Lightning Adapter, Präis bei $ 29.99. Dësen Dongle erlaabt Iech Är existent Lightning-Geräter oder Kabelen un Ären neien USB-C iPhone ze verbannen.

Wann Dir prett sidd fir den USB-C Liewensstil voll z'ënnerhalen, Apple bitt een Meter an zwee Meter Opluedkabel fir $ 19 respektiv $ 29. Dës Kabelen ënnerstëtzen bis zu 60 Watt an 240 Watt Ladekraaft, iwwerdroen Daten mat USB 2 Geschwindegkeet. Den Zwee-Meter Kabel ass recommandéiert fir déi, déi eng eenzeg Kabelléisung fir all hir Apparater sichen, och wann et méi Ladekraaft ubitt wéi néideg fir déi meescht Benotzer.

Fir déi, déi d'Kapazitéite vun hirem neien iPhone maximéiere wëllen, besonnesch déi 15 Pro a Pro Max Modeller, bitt Apple den Thunderbolt 4 Pro Cable Präis bei $ 69. Dëse Kabel vun engem Meter ënnerstëtzt Datenübertragungsgeschwindegkeet vu bis zu 40Gbps, ongeféier 20 Mol méi séier wéi USB 2. Et ënnerstëtzt och séier Laden op bis zu 100 Watt.

Et ass entscheedend ze verstoen datt "USB-C" verschidde Spezifikatioune enthält, an de Kabel deen Dir braucht hänkt vun Ären spezifeschen Apparater of. Wärend Apple d'Iddi fördert fir ee Kabel fir all Ären Apparater ze benotzen, ass et vläicht nach net einfach fir eng optimal Leeschtung mat verschiddenen Apparater z'erreechen. Et ass derwäert ze bemierken datt et vill USB-C Kabele vu verschiddene Hiersteller verfügbar sinn, also sollt Dir een wielen deen d'Ladegeschwindegkeet an d'Mauerpluggkompatibilitéit vun Ären Apparater entsprécht.

Quellen: Apple, Verge