Rumeuren suggeréieren datt Apple eng nei FineWoven Band fir d'Apple Watch um iPhone 15 Event vun haut enthüllt. Twitter Leaker Kosutami huet Biller vun der Band geleet, säin Design ze weisen a suggeréiert datt Apple sech op méi ëmweltfrëndlech Materialien fir seng Accessoiren beweegt.

Spekulatiounen weisen datt Apple seng existent Silikongummi, Fluoroelastomer a Liederbänner potenziell duerch nohalteg Alternativen ersetzen kann. Dëst entsprécht dem kontinuéierlechen Engagement vun der Firma fir Ëmweltverantwortung.

Iwwerdeems d'Biller vun der FineWoven Band en Abléck ginn, wat ze erwaarden, sinn initial Reaktiounen gemëscht. E puer Zuschauer hunn Bedenken iwwer d'Erscheinung vun der Band ausgedréckt, se gesinn et als dënn an delikat am Verglach mat de fréiere Liederofferen. Et bleift ze gesinn ob d'FineWoven Band de Qualitéitsnormen entsprécht, déi vun Apple seng vergaangen Accessoiren festgeluecht goufen.

Mir wäerte Kloerheet iwwer d'Authentizitéit vun dëse Fuite a weider Detailer iwwer déi nei Apple Watch Bands wärend dem iPhone 15 Event hunn. Niewent neie Bands gëtt Apple och erwaart d'Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 an d'iPhone 15 Lineup aféieren.

Niewent neie Bands gëtt Apple och erwaart d'Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 an d'iPhone 15 Lineup aféieren.

Quellen: Twitter Leaker Kosutami