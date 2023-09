By

Apple huet d'Aféierung vun engem neie Premiummaterial fir Apple Watch Bands an iPhone 15 Fäll ugekënnegt FineWoven genannt. Dëst Material ersetzt déi fréier Liederoffer, déi an der Qualitéit erofgaange sinn. D'Entscheedung fir Material ze wiesselen gouf och gedriwwen vum bedeitende Kuelestoffofdrock verbonne mat der Liederproduktioun op der Apple Skala.

FineWoven ass e Mikrotwillmaterial aus 68 Prozent postconsumer recycléiertem Material. Et huet eng mëll a Suede-ähnlech Textur, déi e bequem Gefill fir Apple Watch Bands ubitt. D'Bands gi mat Magnéitesche Link a Modern Buckle Zoumaache fir zousätzlech Komfort a Sécherheet ausgestatt.

Wat den iPhone 15 Fäll ugeet, wäert FineWoven dem Apple säi MagSafe Ökosystem ënnerstëtzen, wat d'Benotzer erlaabt einfach magnetesch Ladegeräter, Portemonnaien an aner Accessoiren ze befestigen. Dëst garantéiert Kompatibilitéit mam Apple's Ökosystem wärend eng méi nohalteg Alternativ zum Lieder bitt.

Vill Clienten hunn Onzefriddenheet mat Apple seng ofgeholl Qualitéit vu Kuhhaut Fäll ausgedréckt. Wéi och ëmmer, Drëtt-Partei Hiersteller ginn erwaart dës Lück ze fëllen andeems se bëlleg Liederfäll oder méi héichqualitativ Alternativen ubidden, déi e Premiumpräis berechtegen.

D'FineWoven Material bréngt eng frësch Approche zu Stofffäll, well Google seng Stoffkoffer Selektiounen ofgeschaaft huet an se duerch Silikonoptiounen ersat huet. Dem Apple säin Ausfluch a Stofffäll stellt eng spannend Geleeënheet fir d'Benotzer en neie Look a Gefill ze erliewen.

Quellen:

- Antonio G. Di Benedetto, Schrëftsteller iwwer Tech Deals an The Verge's Deals Newsletter

- Lisa Jackson, Apple Ëmweltpolitik VP