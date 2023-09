Apple's M3-powered MacBooks Verspéid bis d'nächst Joer, Analyst virausgesot

Apple Analyst Ming-Chi Kuo huet verroden datt déi héich erwaart M3-powered MacBooks onwahrscheinlech virum Enn vun dësem Joer verëffentlecht ginn. Wärend et keng konkret Rumeuren iwwer de Startdatum vun dësen nächste Generatioun Laptops goufen, huet de Bloomberg säi Mark Gurman virdru virgeschloen datt Apple den M3 Chip op "Entrée-Level" Macs wärend engem Oktober Event aféiere kéint. Et gëtt spekuléiert datt den neien 13-Zoll MacBook Pro, 13- a 15-Zoll MacBook Air, a Mac Mini de M3-Chip kéinte weisen, wat erwaart gëtt méi effizient mat sengem 3nm-Prozess. Gurman mengt datt dës Produkter am ganze nächste Joer enthüllt ginn.

Allerdéngs wier et net iwwerraschend wann Apple decidéiert de Start vun de MacBooks ze verzögeren. Am Joer virdrun huet Apple d'Aféierung vun neie Macs während hirem Oktober Event iwwersprangen an amplaz de MacBook Pro mat M2 Pro a M2 Max Chips am Januar opgedeckt. Trotzdem nennt de Kuo speziell MacBooks a sengem Post, léisst d'Méiglechkeet vun engem neien iMac am Hierscht 2023 ukommen.

D'Aféierung vum M3 Chip ass héich erwaart tëscht Apple Benotzer an Tech Enthusiaster. Et gëtt erwaart bedeitend Verbesserungen an der Leeschtung a Kraafteffizienz ze bréngen am Verglach mat de fréiere M-Serie Chips. Den Iwwergank op Apple's propriétaire Silizium ass bis elo erfollegräich gewiescht, mam M1 Chip kritt positiv Bewäertunge fir seng beandrockend Geschwindegkeet an Energieeffizienz.

Obwuel d'Verspéidung vun der Verëffentlechung vun de M3-powered MacBooks e puer enttäuschen kann, gëtt et och Apple méi Zäit fir de Produit ze verfeineren an e glaten Iwwergang fir d'Benotzer ze garantéieren. Wéi ëmmer beméit Apple d'Top-of-the-Line Technologie an innovativ Features a sengen Apparater ze liwweren.

Quellen:

- Auteur: Emma Roth

- Bild: Amelia Holowaty Krales / The Verge