Apple huet gemellt Verëffentlechung vu M3-powered MacBooks posten

Dem Apple seng Pläng fir MacBooks mat dem neien M3 Prozessor dëst Joer ze verëffentlechen kënnen verspéit ginn, laut den Apple Analyst Ming-Chi Kuo. Dëst widdersprécht fréier Berichter déi virgeschloen hunn datt déi nei MacBooks bis September verfügbar sinn. D'Rumeuren goufen duerch dem Bloomberg Reporter Mark Gurman seng Fuerderung gefërdert datt Apple säin üblechen Mac-fokusséierten Event am Oktober erofgeet, wat op eng méiglech roueg Verëffentlechung vun engem neie Produkt duerch eng Pressematdeelung ugedeit huet.

Apple hält normalerweis Eventer fir seng nei Chiplancéierungen ze verkënnegen, sou datt et onwahrscheinlech ass datt d'Firma den M3 eleng duerch eng Pressematdeelung enthüllt. Spekulatioun suggeréiert datt Apple de M3 Chipsatz an engem aktualiséierten 24-Zoll iMac aféiere kann, well dësen Apparat zënter 2020 net aktualiséiert gouf an ëmmer nach den alen M1 Chip benotzt.

Gewiicht bäidroe fir dem Kuo säi Bericht ass d'Tatsaach datt Apple dëst Joer scho seng Macs opmierksam gemaach huet, mat der Ukënnegung vun engem neien 15-Zoll MacBook Air, Mac Studio, a Mac Pro am Juni. Trotz der potenzieller Verspéidung ass et evident datt Apple sech op d'Verëffentlechung vu M3-ugedriwwenen Apparater virbereet. Berichter weisen datt Apple e Joer Versuergung vum Chipmaker TSMC N3 (3nm) Node geséchert huet, op deem de M3 gemellt gëtt.

Wann de M3 dëst Joer lancéiert gëtt, gëtt erwaart datt et nëmmen an e puer Geräter verfügbar ass, well fréier Berichter suggeréieren datt d'M3 Pro a M3 Max Modeller bis 2024 ofgehale ginn. De M3 gëtt erwaart eng bedeitend Leeschtungsverbesserung ze bréngen Apple's Opstellung, iwwerschreift den inkrementelle Upgrade vun der M1.

Vun elo un huet Apple keng offiziell Aussoen iwwer d'Verëffentlechung vu M3-powered MacBooks gemaach. Historesch hält Apple säin Hierscht Mac Event Mëtt Oktober, mat Ukënnegungen déi d'Woch virdrun geschéien. Dofir sollt et net ze laang daueren ier mir méi Informatioune vun der Firma hunn.

Quellen:

- Luke Larsen / Digital Trends

- Bloomberg