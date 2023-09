Apple Setzt fir iPhone 15 Lineup Amt China Market Access Bedenken a Konkurrenz z'entdecken

Apple gëtt erwaart seng nei iPhone 15 Lineup haut ze lancéieren, wärend Erausfuerderungen um chinesesche Maart a verstäerkter Konkurrenz. Den iPhone huet iwwer d'Halschent vum Apple Verkaf d'lescht Joer ausgemaach, awer Maartzougangsbeschränkungen a China stellen eng Gefor fir d'Firma. Zousätzlech muss Apple mat Huawei Technologies kämpfen, säin Top Konkurrent am China Premium Smartphone Maart bis d'US Exportkontrolle dem Huawei Telefongeschäft gestéiert hunn. D'lescht Woch huet Huawei de Mate 60 Pro verëffentlecht, en High-End Telefon deen Chinesesch gemaachte Chips benotzt, potenziell a Verletzung vun Handelsbeschränkungen, déi vun der US Regierung opgesat goufen.

An engem Effort e Virdeel iwwer Apple ze kréien, huet Huawei Add-on Features agebaut wéi Satelliteruffen mat China's Regierung-ënnerstëtzten Netzwierk. Och wann Apple seng aktuell iPhone-Opstellung Satellitefäegkeeten enthält, si si nëmme fir Noutsituatiounen geduecht. Apple konzentréiert sech méiglecherweis op seng nei Produktopstellung wärend hirem Event haut am Apple Park Sëtz, mat der grousser Ännerung fir Clienten e Wiessel vun Apple's propriétaire "Lightning" Opluedkabel op USB-C, entspriechend europäesch Reglementer. Analysten viraussoen datt Apple dës Ännerung als Upgrade positionéiere wäert, a profitéiere vu méi séieren Dategeschwindegkeete fir héichqualitativ Videoen ze transferéieren déi op iPhones erschoss goufen.

Analysten erwaarden och datt Apple nei Fonctiounen wéi eng "Periskop" Kameratechnologie fir verbessert Zoomfäegkeeten, Upgrade Chips, an Titan Fallen aféieren. D'Haaptfro ass ob dës Feature fir en neien High-End-Apparat reservéiert ginn oder ob méi kleng Upgrades och op méi bëlleg Modeller gemaach ginn. Experten erwaarden datt Apple säin Duerchschnëttspräis pro verkaafte Telefon erhéicht fir Einnahmen ze stäerken, awer et bleift onsécher ob d'Präisser iwwerall eropgesat ginn oder op Premium Versioune limitéiert ginn. Trotz engem Réckgang am weltwäite Smartphone Maart, huet Apple am zweete Véierel vun dësem Joer de mannsten Ofsenkung vun de Sendunge bei de grousse Smartphone Hiersteller erlieft. Wéi och ëmmer, de Maart als Ganzt huet nach ëmmer usprochsvolle Konditiounen.

Observateuren wäerten och op der Sich no Indikatiounen iwwer Apple seng Pläng am Beräich vun der generativer kënschtlecher Intelligenz sinn. D'Firma huet Ufroen iwwer hir Intentioune betreffend dës Technologie konfrontéiert, awer et goufe bis elo wéineg Hiweiser. Spekulatiounen bleiwen ob Apple eng fortgeschratt Form vu Siri wäert weisen oder Abléck an seng Fuerschung an Entwécklung Efforten an dësem Beräich gëtt.

