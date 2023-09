D'Arrivée vum iPhone 15: Wat ze erwaarden

Apple huet hir lescht Generatioun Handset, den iPhone 15, op hirem "Wonderlust" Event zu Cupertino enthüllt. Den Apparat behält vill vertraute Funktiounen, sou wéi den Dynamic Island Ausschnëtt, elo verfügbar iwwer d'ganz Linn. Wéi och ëmmer, ee vun de bemierkenswäertsten Ergänzunge ass den aktualiséierten Hafen: USB-C.

Dës Beweegung vun Apple markéiert eng Verréckelung Richtung Connector Standardiséierung, deelweis vun der EU Gesetzgebung gedriwwen. Och wann Apple vläicht net ufanks begeeschtert iwwer d'Ännerung war, ass et schlussendlech eng positiv Entwécklung fir d'Konsumenten. De Lightning Hafen, viru méi wéi engem Joer agefouert, gëtt elo ofgeschaaft, mat der iPad Linn schonn op de standardiséierte Connector iwwergaang.

D'Dynamic Island Feature gouf och verbessert, elo enthält Fluchgesellschaftinformatioun. Den iPhone 15 huet e Super Retina XDR Display, verfügbar a 6.1 Zoll a 6.7 ​​Zoll fir de Plus Modell. Seng Haaptkamera huet en impressionante 48 Megapixel a benotzt Pixel Binning fir héichopléisende 24 Megapixel Biller ze produzéieren. Zousätzlech bitt den Handset verbesserte Zoom mat 2x Telefoto "optesch Qualitéit" fir méi schaarf Schëss.

Maschinn Léierfäegkeeten goufen am iPhone 15 agebaut. Et kann automatesch d'Präsenz vun enger Persoun oder Hausdéier (speziell Kazen an Hënn) am Frame erkennen an de Bokeh Effekt deementspriechend uwenden. De Smart HDR Modus gouf och verbessert, andeems d'Tiefe Sensing an der viischter Kamera benotzt gëtt fir Objekter besser z'ënnerscheeden an e méi vibrant Faarfspektrum ze bidden.

Ënnert der Hood gëtt den Apparat vum neien A16 bionesche Chip ugedriwwen, mat engem sechs-Core GPU. Et bitt och Ultra Wideband Technologie, déi d'FindMy Funktionalitéit verbessert, ähnlech wéi d'Apple Watch Series 9.

Aner bemierkenswäert Verbesserungen enthalen eng verstäerkte Stëmmisolatioun fir Ambientgeräischer ze minimiséieren, souwéi eng nei Roadside Service Feature fir Satellitekonnektivitéit, entwéckelt an Zesummenaarbecht mat AAA. Den iPhone 15 ass verfügbar a giel, gréng, blo, schwaarz a rosa.

Quellen: Apple