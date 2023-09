Apple's iOS 17: Wat ze erwaarden vum leschten iPhone Update

Dem Apple säin Upëff vum iOS 17 Update ass agestallt fir bedeitend Ännerungen op Ärem iPhone ze bréngen. Déi lescht Versioun vun der Apple Smartphone Software enthält Updates fir Apps wéi Messagen, Telefon, FaceTime a Gesondheet, zesumme mat der Aféierung vun enger neier Feature genannt StandBy. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze notéieren datt iOS 17 nëmme fir iPhone Xs oder méi nei Modeller verfügbar ass.

Ënnert de bemierkenswäerten Upgrades am iOS 17 sinn Verbesserunge vun der Telefon App. Apple stellt Kontaktposter vir, personaliséierbar Kontaktkaarten déi erschéngen wann Dir een rufft, Messagen oder FaceTime een. Dës Kontaktkaarte kënne personaliséiert ginn mat Fotoen, Memojis oder Text, wat e méi perséinlechen Touch erlaabt. Zousätzlech wäert Live Voicemail Voicemail Messagen an Echtzäit transkriberen wéi den Uruffer e Message hannerlooss, wat et méi einfach mécht Uriff ze screenéieren a wichteg Messagen opzehuelen.

D'Messagen App kritt och en Update mat der Zousatz vun enger Check In Funktioun. Dës Fonktioun erlaabt Iech e Frënd oder Familljemember z'informéieren wann Dir op eng spezifesch Destinatioun gitt. Wann Dir méi laang dauert wéi erwaart oder aus der Streck geet, schéckt Check In Iech eng Notifikatioun fir sécher ze stellen datt alles an der Rei ass.

FaceTime Benotzer wäerte frou sinn ze wëssen datt iOS 17 d'Fäegkeet virstellt Video Messagen fir vermësst Uruff ze verloossen. Dës Fonktioun erlaabt d'Benotzer iwwer Video ze kommunizéieren och wann den Empfänger den Uruff net äntwert.

Ee vun den eenzegaartegen Ergänzunge fir iOS 17 ass de StandBy Modus. Dës Feature verwandelt Ären iPhone an e Smart Display wann et gelueden gëtt an op senger Säit plazéiert ass. Et erlaabt en einfachen Zougang zu Widgets, Notifikatiounen an Uriff.

Wat d'mental Gesondheet ugeet, stellt Apple eng nei Feature mam Numm Mental Health an der Health App vir. Dës Feature hëlleft d'Benotzer hir mental Wuelbefannen ze verfollegen andeems se hir Stëmmung aloggen an Faktoren identifizéieren déi et beaflosse kënnen. D'Benotzer kënnen och mental Gesondheetsbewäertunge komplett maachen an d'Informatioun mat hirem Dokter deelen fir Behandlung ze sichen wann néideg.

Am Allgemengen bréngt iOS 17 verschidde spannend Updates a Features fir d'iPhone Benotzererfarung ze verbesseren. D'Software gëtt erwaart den 12. September auszerollen.

