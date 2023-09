Apple's iPhone 15 Start: Wäert et dem Tech Giant hëllefen säi Verkafsfall zréckzekréien?

Déi héich erwaart alljährlech iPhone Entdeckung ass hei, an Apple hofft datt seng nei iPhone 15 Opstellung hëlleft säi rezente Verkafsfall ëmzegoen. Mat enger industrieller Verlängerung an der Nofro fir Smartphones a Bedenken iwwer Réckschlag géint US-Markentechnologie a China, steet Apple mat e puer Erausfuerderungen. Wéi och ëmmer, et gi verschidde Faktoren déi zu senger Gonschten funktionéiere kënnen.

Éischtens a virun allem ass den iPhone Apple säi Flaggschëffprodukt, generéiert ongeféier d'Halschent vum Verkaf vun der Firma. Zesumme mat der aktualiséierter Apple Watch an AirPods, déi och um Event ugekënnegt ginn, stellen dës Produkter bal 60% vum Apple Akommes aus.

Apple huet och erfollegräich Konsumenten Richtung méi héich-Enn Modeller geplënnert, packen se mat exklusiv Funktiounen a mächteg Chips. Dësen Trend gëtt erwaart mam iPhone 15 weiderzemaachen, an Apple ka souguer Präisser op e puer Mäert erhéijen. Trotz der allgemenger Verlängerung an der Smartphoneindustrie huet Apple seng Kollegen iwwerschratt. Wärend seng Telefonsendunge vum leschte Véierel ëm 2% erofgaange sinn, hunn Konkurrenten wéi Samsung e Réckgang vun 15% gesinn.

Ee Schlëssel Suerg fir Apple ass de chinesesche Maart, säi gréissten internationale Maart. Chinesesch Konsumenten waren en helle Punkt fir Apple, awer Regierungsverbueter an Ängscht vun engem Réckbléck kéinten den iPhone 15 Verkaf beaflossen. Wéi och ëmmer, Apple huet an der Vergaangenheet ähnlech Erausfuerderunge konfrontéiert an et fäerdeg bruecht zréckzekommen. D'Investisseuren wäerten d'Vakanzverkaf no beobachten fir ze kucken wéi Apple dës Situatioun navigéiert.

Als Conclusioun huet den Apple säin iPhone 15 Start eng bedeitend Wichtegkeet fir den Tech Riese well et zielt fir säi Verkafsschlag ëmzegoen. Mat neie Fäegkeeten an engem Fokus op méi héije Modeller, hofft Apple d'Konsumenten ze begeeschteren an d'Nofro ze féieren. Wärend Erausfuerderunge existéieren, sou wéi den allgemenge Verloscht vun der Smartphoneindustrie a Bedenken um chinesesche Maart, Apple säi Streckrekord an innovativen Offeren bidden Grënn fir Optimismus.

Quellen:

- Bloomberg News

- IDC