Apple TV Plus setzt seng Streck vun Hit Shows weider mam Debut vum éischten Trailer fir Monarch: Legacy of Monsters. D'Serie markéiert dem Apple säin Ausfluch an d'Welt vu Godzilla, a versprécht eng wierklech gutt Fernsehadaptatioun vun der populärer Monsterfranchise ze liwweren.

Monarch: Legacy of Monsters ass am Lionsgate's MonsterVerse gesat, deen mam 2014 Godzilla Reboot ugefaang huet an enthält Filmer wéi Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, a Godzilla vs. Ier d'Franchise d'nächst Joer zréck an de Kino kënnt, zielt d'Televisiounsserie e puer Lücken am Godzilla sengem Réckgeschicht auszefëllen.

D'Geschicht follegt den Arméi Offizéier Lee Shaw, portraitéiert vum Wyatt Russell a senge jéngere Deeg an dem Kurt Russell (Wyatt säi Papp) als eeler Versioun. De Lee schafft mat der Monsterorganisatioun Monarch a probéiert spéider d'Welt iwwer d'Gefore ze warnen, déi hie gesinn huet. Niewt dem Lee entdecken e Brudder a Schwëster Geheimnisser iwwer Monarch, addéiere eng aner Schicht vun Intrig zum Komplott.

Wärend vill Detailer iwwer de Komplott vun der Show bleiwen onbekannt, den Trailer beandrockt sécherlech a punkto Visuals a Skala. Monarch: Legacy of Monsters schéngt op Par ze sinn mat der Grandeur vun de MonsterVerse Filmer, weist beandrockend Monsteren, spannende Set-Stécker, an eng faszinéierend Zoumaache vu Godzilla.

Apple huet kloer keng Käschte verschount fir dës epesch Serie zum Liewen ze bréngen. D'Produktiounswäerter op der Affichage weisen en Engagement fir Gerechtegkeet un der beléifter Godzilla Franchise ze maachen. Och wann et ëmmer d'Chance op Enttäuschung ass, baséiert op deem wat mir bis elo gesinn hunn, huet et d'Potenzial fir eng vun de beschten Fernsehsendungen vun 2023 ze ginn.

Monarch: Legacy of Monsters soll de 17. November op Apple TV Plus première ginn.

Quellen:

- Source Artikel: "Apple TV Plus hëlt op Godzilla mam Monarch: Legacy of Monsters Trailer" (keng URL geliwwert)