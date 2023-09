Apple's Carbon-Neutral Watch Series 9: E méi no kucken op de gréissere Klima Impakt

Apple huet viru kuerzem d'Verëffentlechung vu senger Apple Watch Series 9 ugekënnegt, déi se behaapt als säin éischte Kuelestoffneutral Produkt ze sinn. Och wann dëst wierklech e Schrëtt no vir ass, ass et essentiell dat gréissert Bild vum Ëmweltimpakt vun der Firma z'ënnersichen anstatt nëmmen op d'Nohaltegkeet vun engem individuellen Produkt ze fokusséieren.

De Kuelestoff-neutrale Status vun der Apple Watch Series 9 gëllt nëmme fir spezifesch Kombinatioune vu Fäll a Bands. Zousätzlech wëll Apple de Verkaf vu Liederaccessoiren, wéi Iwwerwaachungsbänner a Telefonsfäll, ophalen, fir d'Treibhausgasemissiounen ze minimiséieren. Wéi och ëmmer, wann Dir d'Klimaverpflichtungen vun enger Firma evaluéiert, ass et entscheedend iwwer individuell Produktnohaltegkeet ze kucken an d'Gesamtreduktioun vum Ëmweltimpakt ze berücksichtegen.

Apple zielt fir Kuelestoffneutralitéit bis 2030 z'erreechen, wat e kritesche Meilesteen representéiert, géint deen mir d'Firma solle bewäerten. Wat d'Apple Watch Series 9 ugeet, wäerten de gewielte Fall a Band Kombinatioune vun dësem Modell, zesumme mat der Apple Watch Ultra 2 an Apple Watch SE, e Logo droen deen Kuelestoffneutralitéit ugeet. Apple attributéiert Emissiounsreduktiounen am Produktiounsprozess u Material-, Elektrizitéit- an Transportverbesserungen, dorënner eng verstäerkte Adoptioun vu propperer Energie vu Liwweranten. All verbleiwen Emissioune ginn duerch Natur-baséiert Projeten kompenséiert, wéi Rebestatiounsinitiativen, déi d'CO2-Absorptioun verbesseren. Ausserdeem verpflicht Apple d'Clienten erwaart Elektrizitéitsverbrauch ze passen fir carbonneutral Apple Watch Modeller ze laden andeems se an erneierbar Energieprojeten investéieren.

Als Deel vu sengem Engagement fir Nohaltegkeet huet Apple Lieder mat engem Mikrotwillmaterial mam Numm FineWoven ersat, dat behaapt huet wesentlech méi niddereg Kuelestoffemissiounen am Verglach zum Lieder. Dësen Iwwergang zielt fir d'Zäregasemissioune vu Ranner ze reduzéieren, déi Methan ausstoen, e mächtege Treibhausgas deen de Klimawandel verschäerft.

Wéi och ëmmer, wärend d'Reduktioun vun Emissioune vu spezifesche Quelle wichteg ass, reflektéiert et net onbedéngt de Gesamt Fortschrëtt vun enger Firma a Richtung seng Klimaziler. Eng Firma kann ee Produkt manner Kuelestoff-intensiv maachen, awer dës Erreeche kompenséieren andeems se méi grouss Quantitéite vun deem Produkt verkafen, wat zu derselwechter oder souguer erhéicht Zäregasemissiounen féiert.

Dem Apple säi leschten Ëmwelt-Fortschrëttsbericht weist e Réckgang vun de Brutto-Kuelestoff-Emissiounen un, mat der Firma déi d'Äquivalent vun 20.6 Milliounen Tonnen Kuelendioxid am Joer 2022 produzéiert. Et ass wichteg datt de Fortschrëtt weider geet, wéi bewisen duerch d'Roll vun der Octavia Spencer als Mamm Natur an engem Skit wärend dem Apple sengem rezenten Event, erënnert d'Firma net hir Mamm ze enttäuschen.

