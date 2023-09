Apple mécht Uwendungen op fir alljährlechen Entrepreneur Camp, erweidert Outreach un Indigenous Entwéckler

By

Apple huet ugekënnegt datt et elo Uwendungen fir hiren alljährlechen Entrepreneur Camp akzeptéiert, eng Initiativ déi Diversitéit an Inklusivitéit an der Tech Industrie fördert. Als Deel vu sengen Expansiounsefforten huet Apple och seng Outreach verlängert fir Indigenous Entwéckler ze enthalen.

Den Entrepreneur Camp bitt ënnerrepresentéierte Grënner an Entwéckler mat mobilen App-baséiert Geschäfter Zougang zu engem fortgeschratt Technologie Labo. D'Zil vum Programm ass dës Entrepreneuren d'Tools an d'Ënnerstëtzung ze ginn, déi se brauchen fir an der kompetitiver Techindustrie z'erreechen.

Unerkennung vun den eenzegaartegen Erausfuerderunge vun de Grënner aus ënnerrepresentéierte Gemeinschaften, besonnesch am Technologiesektor, ass Apple engagéiert fir Méiglechkeeten ze bidden fir dës Individuen ze fléien. Andeems Dir Uwendungen fir säin Entrepreneur Camp opmaacht, invitéiert Apple talentéiert an aspiréierend Entrepreneuren fir dës immersiv Erfahrung ze bewerben an ze profitéieren.

Interesséiert Individuen kënnen sech fir de Programm tëscht elo a September 24. Organisatiounen sinn erlaabt bis zu dräi Memberen ze schécken fir de Camp deelzehuelen, virausgesat datt se d'Critèrë erfëllen, déi op Apple's Entwéckler Site geschriwwe sinn. Dëst Joer d'Entrepreneur Camp wäert virtuell ofgehale ginn, mat zwou separat Sessiounen geplangt tëscht Oktober 30 an November 3 fir ënnerrepresentéiert Grënner, an tëscht November 13 an November 17 fir weiblech Grënner.

Wéi Apple weider d'Zukunft vun der Technologie formt, erkennt et d'Wichtegkeet vun Diversitéit an Inklusivitéit. Duerch Initiativen wéi den Entrepreneur Camp, zielt Apple fir innovativ Iddien aus ënnerrepresentéierte Gemeinschaften ze förderen an Individuen z'erméiglechen hir Mark an der Technologieindustrie ze maachen.

Definitiounen:

- Entrepreneur Camp: En alljährlechen Programm vun Apple deen fortgeschratt Technologie Labo Zougang ubitt fir ënnerrepresentéiert Grënner an Entwéckler mat mobilen App-baséiert Geschäfter.

- Ënnerrepresentéiert Gemeinschaften: Sozial Gruppen déi historesch marginaliséiert goufen a limitéiert Representatioun a bestëmmten Industrien hunn, wéi Technologie.

- Naturvölker Entwéckler: Entwéckler déi sech als Naturvölker identifizéieren an Deel vun Naturvölker Gemeinschaften sinn.

