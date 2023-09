TSMC's Arizona Chip Plant wäert d'Vertrauen op d'Ausland Silicon Fabrikatioun net eliminéieren

By

Eng nei Chipanlag, déi vum TSMC an Arizona gebaut gëtt, huet Opreegung gespuert iwwer eng verstäerkte Chipproduktioun an den USA, besonnesch fir Apple. Wéi och ëmmer, Experten warnen datt dës Beweegung d'Vertraue vun der Firma op auslännesch Siliziumfabrikatioun net komplett eliminéiert.

Laut Insider, obwuel d'Chips an den USA gemaach ginn, mussen se nach ëmmer zréck op Taiwan geschéckt ginn fir voll Assemblée. TSMC Ingenieuren a fréier Apple Mataarbechter verroden datt fortgeschratt Verpackungstechniken, entscheedend fir de finalen Montageprozess, net einfach soss anzwousch verfügbar sinn ouni eng robust Versuergungskette.

Wärend TSMC net plangt eng Chipverpackungsanlag an den USA ze bauen wéinst héije Käschte, gëtt ugeholl datt d'Arizona-Planz net genuch Chips produzéiere wäert fir de Bau vun enger fortgeschratter Verpackungsanlag an der Regioun ze justifiéieren.

Analysten hunn Bedenken iwwer déi geopolitesch Implikatioune vum Arizona Fabréck opgeworf. Den Dylan Patel, de Chef Analyst bei SemiAnalysis, weist drop hin, datt wéinst der Noutwendegkeet fir d'Chips zréck op Taiwan fir d'Verpakung ze schécken, kann d'Installatioun net esou effektiv sinn an Zäite vu geopolitesche Spannungen oder Krich.

Et gëtt eng Méiglechkeet datt Apple d'Facilitéit benotze fir bestëmmte niddereg-Wichtegkeet Chips ze fabrizéieren déi mat verfügbare Prozesser ausserhalb vun Taiwan verpackt kënne ginn. Wéi och ëmmer, wéi Apple staark op TSMC's Integrated Fan-Out Package on Package Method hänkt, déi nëmme bei héije Volumen vun der Firma benotzt gëtt, bleift et onkloer wéi vill Produktioun op Arizona verréckelt ka ginn.

Wärend d'TSMC Arizona Chipanlag ouni Zweifel zu enger verstäerkter Chipproduktioun an den USA bäidroe wäert, ass et wichteg ze bemierken datt et d'Noutwendegkeet fir auslännesch Siliziumproduktioun fir Apple net komplett ewechhëlt.

