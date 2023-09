Apple fir nei Geräter an Updates um "Wonderlust" Event z'entdecken

Apple ass agestallt fir en héich erwaart Event mam Titel "Wonderlust" ze halen, wou et erwaart gëtt nei Geräter z'entdecken an Updates iwwer Software Ännerungen ze bidden. Berichter suggeréieren datt nei Modeller vum iPhone an Apple Watch méiglecherweis wärend dem Event agefouert ginn.

Den iPhone 15 gëtt rumoréiert fir bemierkenswäert Technologieverbesserungen aus enger Designperspektive ze weisen. USB-C Ladeporten an d'Dynamic Island Feature kënne fir all Modeller vum iPhone agefouert ginn 15. Dynamic Island ass eng Feature déi d'Benotzer erlaabt Alarmer an aktuell Aktivitéit am Fortschrëtt uewen um Écran ze kontrolléieren.

D'Basis- a Plus-Versioune vum iPhone 15 wäerte mat A16 Chips ugedriwwe ginn, während déi aner zwou Iteratiounen A17 Chips hunn. D'Pro a Pro Max Modeller ginn virgesinn fir e méi klengen Bezel ze hunn a vergréissert Displaygréissten. Titan Kante sinn och erwaart. Et gi Berichter datt de Ring / Silent Schalter mat engem "Action Button" op de Pro a Pro Max Modeller ersat ka ginn.

D'Apple Watch Series 9 gëtt och erwaart um Event agefouert ze ginn, zesumme mat enger neier Versioun vun der Apple Watch Ultra. Béid Produkter kënne Verbesserungen an der Veraarbechtungsgeschwindegkeet gesinn a méi Faarfoptiounen ubidden.

Analysten virauszesoen datt d'Pro a Pro Max Iteratiounen vum iPhone 15 eng $ 100 Präiserhéijung am Verglach zu fréiere Modeller hunn, gerechtfäerdegt duerch Fortschrëtter an der Technologie, Chips a Batterietechnologie. Wéi och ëmmer, et gëtt erwaart datt US Carrièren Remise a Promotiounen ubidden fir den iPhone 15 Verkaf ze stäerken.

Apple's alljährlechen September Event fënnt en Dënschdeg um 10 Auer lokal Zäit zu Cupertino, Kalifornien statt. D'Firma huet eng Ofsenkung vum Nettoverkaaf fir déi éischt dräi Véierel vu sengem steierlechen 2023 Joer gesinn, $ 293.79 Milliarde generéiert am Verglach zum $ 304.18 Milliarden an der selwechter Period d'lescht Joer. Trotzdem ass de Wäert vun Apple Aktien dëst Joer ëm iwwer 43% eropgaang.

Quellen: The Verge, Bloomberg