Apple iwwerschreift AirPods Lineup op USB-C Ladegerät

Laut engem Bericht vum Bloomberg's Mark Gurman, gëtt erwaart datt Apple seng ganz AirPods Lineup op en USB-C Ladegerät wiesselt. Wärend d'AirPods Pro dësen Iwwergang niewent dem iPhone 15 beim Apple Event vun der nächster Woch maachen, wäerten déi regulär AirPods an AirPods Max "sou fréi wéi d'nächst Joer."

Fir den AirPods Pro wäert d'Ännerung op den Opluedstatioun limitéiert sinn, während déi tatsächlech Kopfhörer d'selwecht bleiwen wéi den zweete Generatioun Modell deen d'lescht Joer verëffentlecht gouf. Apple huet och verschidde Softwareverbesserunge fir den AirPods Pro ugekënnegt, dorënner Adaptive Audio, Conversation Awareness, a méi zouverléisseg automatesch Schaltung tëscht Geräter.

Am Géigesaz, de längere Spalt tëscht Updates fir déi regulär AirPods an AirPods Max seet datt dës Modeller eng méi ëmfaassend Erfrëschung wäerte maachen. Déi drëtt Generatioun AirPods sinn bal zwee Joer zënter hirem leschten Update, an d'AirPods Max sinn nach méi laang. Et ass onwahrscheinlech datt Apple nëmmen den Opluedhafen fir den AirPods Max ännert, well se net erwaart ginn déi selwecht nei Features wéi d'AirPods Pro ze kréien wéinst hirem eelere H1 Chip.

Dem Gurman säi Bericht liwwert och Detailer iwwer aner Apple Produkter, sou wéi déi kommend Apple Watches. Déi nei Aueren hunn en nei designt Häerzfrequenzsensor a méi genee Gesondheetsliesungen. Zousätzlech bestätegt de Bericht fréier Rumeuren iwwer den iPhone 15 an 15 Pro, dorënner e méi liichte Titanbau an den Iwwergank op USB-C.

Insgesamt bedeit den Iwwergank vun Apple op USB-C Ladefäll fir seng AirPods Lineup eng Beweegung Richtung Standardiséierung iwwer seng Apparater. Dës Ännerung wäert d'Benotzer eng méi praktesch Opluedserfarung ubidden an alignéiert mat der Industriebreet Verréckelung Richtung USB-C Konnektivitéit.

Quellen:

- De Mark Gurman vum Bloomberg

- De Rand