Apple deelt Plummet wéi China plangt iPhone Verbuet auszebauen

Apple Inc. huet seng Aktien um Donneschdeg bal 3% erofgaang, wat zu engem Verloscht vu bal 200 Milliarden Dollar am Maartwäert iwwer zwee Deeg resultéiert. Dëst kënnt wéi China wëlles säi Verbuet op d'Benotzung vun iPhones op staatlech ënnerstëtzte Agenturen a staatlech Firmen ze verlängeren. D'Cupertino-baséiert Firma huet e Réckgang vu 6.4% a senger Aktie erlieft, wat de schlëmmsten Zwee-Deeg-Slump an engem Mount markéiert. Apple ass e wesentleche Bestanddeel an de féierende US Aktieindexen, bäidréit zu engem méi breede Maartoffall beaflosst vu verschiddene Themen a China.

China, déi zweetgréisste Wirtschaft vun der Welt, huet eng kontinuéierlech Kris op hirem Immobiliemaart konfrontéiert, wat d'Nofro fir Commodities a Konsumentelektronik beaflosst huet. Apple hänkt staark op China als säi gréissten auslännesche Maart a weltwäit Produktiounsbasis. Zousätzlech hunn d'Erhéijung vun den US Treasury Rendementer an d'Suergen iwwer d'Inflatioun och Apple's Aktie beaflosst. Wéi Obligatiounen verkafen, ginn et Suergen datt d'Federal Reserve méi staark Moossname muss huelen fir d'Inflatioun ze bekämpfen, wat potenziell d'Widderstandsfäegkeet vun der US Wirtschaft beaflosst.

D'Maartreaktioun op dës Neiegkeet war bedeitend, mat Investisseuren déi verschidde Verméigen verkaf hunn wéi Chips, Mega-Cap Technologie, an US opgezielt Chinesesch Aktien. Den Nasdaq 100 Index, dee vun Technologieaktien dominéiert ass, ass ëm ongeféier 1% erofgaang. Ausserdeem huet de Philadelphia Semiconductor Index, deen aus verschiddenen Apple Liwweranten besteet, en Donneschdeg e Réckgang vun 2.5% gesinn.

Bank of America Corp. Analyst Wamsi Mohan fënnt den Timing vum potenzielle Verbuet interessant, besonnesch wann Dir de rezente Start vum Huawei Technologies Co. Dës Entwécklung hindeit datt Peking Fortschrëtter mécht fir d'US Efforten ëmzegoen fir säi Wuesstum ze enthalen. Sollt de Verbuet ëmgesat ginn, kann et och aner US Technologiefirmen beaflossen, déi op Verkaf a Produktioun a China vertrauen.

Trotz dësen Erausfuerderunge gleewen e puer Analysten, wéi den Daniel Ives vum Wedbush Securities, datt den Impakt vun engem "iPhone Verbuet iwwerbléist ass." Den Ives argumentéiert datt de Verbuet manner wéi 500,000 iPhones vun den ongeféier 45 Millioune géif beaflossen, déi erwaart ginn an China am nächste Joer verkaaft ze ginn. Hie weist drop hin, datt Apple nach ëmmer bedeitend Gewënn am chinesesche Smartphone Maart gemaach huet.

Quellen: Bloomberg