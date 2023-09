Aktien fir ze kucken wärend dem Apple Wonderlust Event

Apple Inc ass agestallt fir säin héich erwaart Event ze hosten, Wonderlust, deen säin nächste Produktzyklus enthüllt, dorënner den iPhone 15 an Detailer iwwer d'Apple Watch. Wéi d'Evenement stattfënnt, gi verschidde Aktien vu Liwweranten a Konkurrenten erwaart Volatilitéit ze erliewen.

Sony Group Corp, e Schlësselliwwerer fir Apple, gëtt erwaart bedeitend Opmierksamkeet wärend dem Event ze kréien, well Apple d'Fotografiefäegkeeten vum neien iPhone 15 weist, dee staark op dem Sony säi Bäitrag hänkt.

Qualcomm Inc, no dem rezenten Deal mat Apple fir de Snapdragon 5G Modem-RF Systemer fir zukünfteg iPhones ze liwweren, gëtt erwaart e Boost an hirem Aktiepräis ze erliewen.

Skyworks Solutions Inc, en Apple Zouliwwerer deen Chips fir d'Technologiefirma ubitt, ass an enger prekärer Positioun well se staark op Akommes vun Apple hänkt. Mat Apple senger verstäerkter Entwécklung vun internen Chips kéint Skyworks Erausfuerderunge stellen wann Apple weider méi selbstgemaachte Chips wärend hiren Eventer weist.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), en anere Schlësselliwwerer fir Apple, kéint Drock op hiren Aktiepräis wärend an nom Wonderlust Event konfrontéieren.

Qorvo Inc, déi Komponente fir iPhones an Apple Watches liwwert, wäert méiglecherweis Opmierksamkeet gewannen well Apple dës Produkter während dem Event Highlight.

Broadcom Inc a Samsung Electronics Co Ltd, béid Fournisseuren zu Apple, kënne Schwankungen an hiren Aktiepräisser gesinn wéi d'Evenement viru geet, besonnesch well Samsung erwaart gëtt Displays fir den neien iPhone 15 ze fabrizéieren.

Fossil Group Inc kéint Erausfuerderunge stellen wann d'Apple Watch Opmierksamkeet kritt a gutt empfaange Präisser oder eenzegaarteg Features, déi Fossil Produkter ënnerscheeden, ginn während dem Event enthüllt.

Insgesamt sinn dës Aktien derwäert ze kucken wéi dem Apple säi Wonderlust Event sech entfält an nei Produkter enthüllt ginn.

