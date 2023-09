Apple's "Wonderlust" Event: Wat ze erwaarden

D'Erwaardung baut wéi dem Apple säin héich-erwaarten Event, "Wonderlust", just ronderëm den Eck ass. Geplangt fir muer, gëtt dëst Event erwaart e puer spannend nei Produkter z'entdecken déi Apple Fans weltwäit begeeschteren. Wärend et e puer bestätegt Starten sinn, sou wéi den iPhone 15 an Apple Watch Series 9, schwëmmt d'Rumeurmühle vu Spekulatiounen iwwer wat Apple soss am Geschäft huet.

Ee vun de meescht erwaart Starten ass den iPhone 15. Leaks an Industrie Insider hunn e puer Abléck geliwwert wat mir vun dëser neier Linn vun iPhones erwaarden kënnen. Et gëtt gesot fir nei Faarwen ze sporten, e méi dënnen Design, an e méi liichte Frame aus enger Titanlegierung. Den Affichage gëtt erwaart e bësse méi grouss ze sinn, an d'Kamera wäert eng periskopesch Teleobjektiv hunn, déi verbessert Schärft a reduzéiert Gewiicht ubitt.

E spannende Rumeuren Upgrade fir den iPhone 15 ass seng Thunderbolt Héichgeschwindeg Datenübertragungsfäegkeet, déi méi séier Opluedgeschwindegkeet erlaabt. Dëst war eng laang gewënschte Feature vun iPhone Fans, sou datt et eng héich erwaart Zousatz ass.

Zousätzlech zum iPhone 15 wäert Apple och d'Apple Watch Series lancéieren 9. Iwwerdeems Detailer iwwer déi nei wearable knapp sinn, gëtt erwaart datt et den iPhone 15 ergänzt a verbessert Funktionalitéit a Feature bitt.

Zousätzlech zu dëse bestätegte Starten, ginn et Spekulatiounen datt Apple dëst Joer nei AirPods verëffentlecht. Et sinn dräi Joer zënter der Verëffentlechung vum AirPods Max, wat dëst eng potenziell Geleeënheet fir Apple mécht fir eng aktualiséiert Versioun anzeféieren.

Eng aner Méiglechkeet ass datt Apple e Sneak Peek vu sengem Upëff vum Vision Pro "spatial computing" Headset gëtt, obwuel dëst net erwaart gëtt bis d'nächst Joer verëffentlecht ginn.

Och wann et Iwwerraschungen am Geschäft ka sinn, ass et onwahrscheinlech datt nei iPads oder Macs um "Wonderlust" Event enthüllt ginn. Dës Verëffentlechunge si méi wahrscheinlech am Joer 2024 mat der Aféierung vum Apple M3 Chip geschéien.

Fir déi, déi gespaant waarden op d'Evenement ze kucken, gëtt et op der Apple Websäit live gestreamt. D'Evenement gëtt en Dënschdeg, September 12, um 10 Auer PT (1 Auer ET) ofgehale.

Wéi Apple Fans d'Stonnen erof zielen, baut d'Opreegung weider. Bleift ofgeschloss fir muer "Wonderlust" Event, wou Apple erwaart gëtt hir lescht Innovatiounen ze weisen an d'Publikum nach eng Kéier ze wow.

