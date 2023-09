Apple's Wonderlust Launch Event: iPhone 15, AirPods mat USB C, an nei Apple Watches

By

Apple ass agestallt fir säin héich erwaarten Wonderlust Start Event ze halen mat enger Rei vun neie Produkter. D'Evenement fënnt um 10:30 pm indesch Zäit am Apple säi Sëtz zu Cupertino statt. Wonderlust, wéi definéiert vum Urban Dictionary, heescht "De Wonsch an engem konstante Staat vu Wonner ze sinn", wat sech mam Apple Zil ausriichten fir seng Benotzer iwwerrascht an iwwerrascht ze halen.

Ee vun den Highlights vum Event ass de Start vun der neier iPhone Lineup, déi véier Modeller enthält: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, an iPhone 15 Pro Max. Dës nei iPhones ginn erwaart mat fortgeschratt Technologie a verbessert Leeschtung ze hunn, fir d'Bedierfnesser vun Apple Enthusiaster ze këmmeren.

Zousätzlech zu den iPhones gëtt Apple erwaart och d'nächst Generatioun Apple Watch Series 9 z'entdecken. Wéi och ëmmer, et gëtt keng Ernimmung vun engem Apple Watch Ultra oder Apple Watch SE dëst Joer, wat suggeréiert datt de Fokus op de Flaggschëff Serie 9 wäert sinn. Modell.

Fir déi, déi gär de Wonderlust Event kucken, et gi verschidde Méiglechkeeten verfügbar. D'Benotzer kënnen d'Apple Websäit besichen an op d'Apple Eventer Säit navigéieren fir de Live Stream direkt ze kucken. Alternativ gëtt d'Evenement och op Apple senger offizieller YouTube Säit gestreamt, eng Plattform déi d'Firma fir e puer Joer fir Live Streaming Eventer benotzt huet.

Eng aner Optioun ass den Event duerch d'Apple TV App ze kucken, déi erwaart gëtt d'Lëscht fir den iPhone 15 Start Event ze weisen, eng nahtlos Erfahrung fir d'Benotzer ubitt.

Apple's Wonderlust Start Event versprécht spannend nei Produkter a Features op de Maart ze bréngen. Egal ob et den héich erwaarten iPhone 15 ass oder déi verbessert Apple Watch Series 9, Apple Enthusiaster si fir e Plëséier.

