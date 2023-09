Déi héich erwaart iPhone 15 Serie lancéiert haut

Déi vill erwaarde iPhone 15 Serie soll haut verëffentlecht ginn, a Fans ronderëm d'Welt freeën sech op de Start. Dës 16.

Apple gëtt rumoréiert zwee Modeller aus der iPhone 15 Serie z'entdecken - den iPhone 15 Pro an de gréisseren iPhone 15 Pro Max. Den iPhone 15 Pro wäert mat engem 6.1-Zoll Display kommen, während de Pro Max Modell mat engem 6.7-Zoll Bildschierm kënnt. Zousätzlech gëtt et och e Standard iPhone 15 an iPhone 15 Plus, zesumme mat der Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra zweeter Generatioun, an Apple AirPods Pro zweeter Generatioun.

Och wann Apple keng offiziell Informatioun iwwer déi nei iPhones zur Verfügung gestallt huet, laacht Berichter suggeréieren datt se méi hell wäerte sinn wéi fréier Modeller, eng verbessert Batterieliewen ubidden an eng aktualiséiert Kamera hunn. Eng bestätegt Ännerung ass datt déi nei iPhones en USB-C Ladekabel enthalen amplaz vum propriétaire Blitzkabel deen a fréiere Modeller benotzt gouf. Dës Entscheedung entsprécht dem EU Gesetz, wat mandatéiert datt all portable Geräter bis Dezember 2024 mat engem universellen Ladegeräter kompatibel sinn.

Wat d'Präisser ugeet, sinn genee Zuelen net verëffentlecht ginn, awer Indikatiounen sinn datt déi nei iPhones e bësse méi deier kënne sinn wéi hir Virgänger. Apple's 2023 Gamme vu iPhones a Watches wäert net bis den 22. September ze kafen sinn.

Dat héich erwaarte Start Event, bekannt als 'Wonderlust', wäert am Steve Jobs Theater am Apple Park, Kalifornien stattfannen. D'Fans kënnen op de Livestream vum Event um 6 Auer UK Zäit ofstëmmen fir all Detailer iwwer déi nei iPhones an aner spannend Produkter ze kréien.

- D'iPhone 15 Serie soll haut (12. September) gestart ginn. Kreditt: LAW Ho Ming / Getty Images

- Wonderlust Event stellt nei Produkter un d'Konsumenten vir. Kredit: Apple