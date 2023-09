Aféierung vun der neier Apple Watch Serie 9

By

Apple huet offiziell d'Apple Watch Series 9 agefouert, déi lescht Ergänzung zu hirer Smartwatch-Opstellung. Ee vun de Schlësselmerkmale vun der Serie 9 ass den neien Apple S9 SiP, deen bedeitend Verbesserunge vun der Leeschtung a Funktionalitéit ubitt.

De S9 SiP bitt eng aktualiséiert CPU, eng 30% méi séier GPU, an e 4-Core neurale Motor. Dës Upgrades resultéieren zu enger verduebelt Geschwindegkeet fir Maschinnléieren Aufgaben, wat d'Smartwatch nach méi fäeg mécht wéi seng Virgänger. De verbesserte neurale Motor erlaabt och Siri Ufroen op dem Apparat selwer ze veraarbecht ginn, fir méi séier a méi sécher Operatiounen ze garantéieren.

Eng aner bemierkenswäert Ergänzung zu der Serie 9 ass den neien Ultrawide-Band Chip. Dësen Chip erlaabt d'Benotzer hir verbonne iPhone ze pingelen an et ze lokaliséieren, ähnlech wéi en AirTag funktionnéiert. Zousätzlech huet d'Serie 9 en Display deen d'Helligkeetsniveauen upassen kann, mat engem Maximum vun 2,000 nits an e Minimum vun 1 nit.

Ee vun de Standout Feature vun der Serie 9 ass den "Double-Tap" Geste. Dëse Geste erlaabt d'Benotzer de primäre Knäppchen an enger App ze kontrolléieren andeems se hiren Daumen an den Zeigefanger duebel drécken, sou datt et méi einfach gëtt gemeinsam Aufgaben auszeféieren wéi de Smart Stack ze starten oder d'Uriff ze beäntweren.

Apple huet och d'Apple Watch Ultra 2 enthüllt, déi vill vun de selwechte Funktiounen deelt wéi d'Serie 9 awer bitt nach méi hell Displayfäegkeete vu bis zu 3,000 Nits. Den Ultra 2 enthält eng nei Auer Gesiicht genannt Modular Ultra, speziell fir Athleten an Outdoor-Enthusiaster entworf déi GPS Koordinaten, Héichtinformatioun oder Waasserdéifmessungen erfuerderen.

Souwuel d'Apple Watch Series 9 an den Ultra 2 sinn fir Pre-Order ab haut verfügbar a ginn offiziell am September 22 gestart. D'Serie 9 gëtt bei $ 399 geprägt, während den Ultra 2 $ 799 kascht. Apple huet och ëmweltfrëndlech "FineWoven" Handgelenk als Optioun fir d'Apple Watch Serie agefouert.

Fir méi Detailer iwwer d'Ukënnegung während dem Apple Wonderlust Event, kuckt eis ëmfaassend Roundup.

Quellen:

- Apple S9 SiP: Apple Ukënnegung

- Ultrawide-Band Chip: Apple Ukënnegung