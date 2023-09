Apple enthüllt Apple Watch Series 9: Méi séier, méi intelligent a méi nohalteg

By

Apple huet offiziell seng lescht wearable agefouert, d'Apple Watch Series 9, um Wonderlust Event zu Cupertino. Déi nei Smartwatch ass mat dem mächtege S9 Chip ausgestatt, mat enger 60% Erhéijung vun der Geschwindegkeet an enger 30% méi séier GPU am Verglach zu sengem Virgänger.

Ee vun den Notabele Feature vun der Apple Watch Series 9 ass d'Aféierung vu WatchOS 10 an d'Name Drop Feature. Dës Fonktioun erlaabt d'Benotzer perséinlech Informatioun ze deelen wann se an der Noperschaft zu engem anere Benotzer mam selwechten Apparat sinn. Zousätzlech verbessert d'Integratioun vun Ultrawideband Technologie d'Interoperabilitéit mam HomePod a verbessert d'Find My Funktionalitéit.

Den Affichage vun der Apple Watch Series 9 bitt beandrockend Hellegkeetsfäegkeeten, rangéiert vun 2,000 nits op sengem Maximum bis zu engem eenzegen nit op seng niddregsten. D'Aféierung vun der Siri Gesondheetsfeature erlaabt d'Benotzer Gesondheetsupdates iwwer Stëmmbefehle ze kréien. Dës Feature gëtt ënnerstëtzt vum aktualiséierten neurale Motor, deen d'Textranskriptiounsgeschwindegkeet ëm 25% verbessert am Verglach zum S8 Chip.

Eng eenzegaarteg Ergänzung zu der Apple Watch Series 9 ass d'Double Tap Feature. Mat dësem Input System kënnen d'Benotzer verschidde Handlungen ausféieren wéi Uruff beäntweren oder Alarmer ausschalten andeems se hiren Zeigefanger an den Daumen zesummen tippen. Dës Feature ass agestallt fir de nächste Mount verfügbar ze sinn.

Mat dem Apple säin Engagement fir Nohaltegkeet ausriichten, ass d'Apple Watch Series 9 dat "éischt jee Kuelestoffneutral" Produkt vun der Firma. D'Erreeche vun dësem Status gëtt un d'Benotzung vu méi recycléierte Komponenten zougeschriwwen, dorënner Kobalt, verbessert Verpackung, an d'Beschaffung vun "héich Qualitéit" Kuelestoffkreditter.

D'Clientë kënnen aus enger Rei vu Faarfoptiounen fir d'Serie 9 wielen, dorënner Starlight, Sëlwer, Mëtternuecht, Product Red, an eng nei rosa Faarf. De Startpräis fir d'Apple Watch Series 9 ass $ 399, mat Virbestellunge fänken haut un a Versand fänkt den 22. September un.

Definitiounen:

- S9 Chip: Dee leschten Chip entwéckelt vun Apple fir seng wearable Geräter, bitt verbessert Leeschtung.

- Ultrawideband: Eng drahtlose Kommunikatiounstechnologie déi kuerz-Gamme, héich-bandwidth Daten Transfert tëscht Apparater erméiglecht.

- Neurale Motor: E Bestanddeel vun Apple Chips déi spezialiséiert ass op kënschtlech Intelligenz a Maschinnléieren Aufgaben.

Quellen:

- Apple Wonderlust Event zu Cupertino.