Apple annoncéiert Apple Watch Series 9: Wat ass Neit?

Apple huet déi lescht Iteratioun vu senger populärer Smartwatch, der Apple Watch Series 9, wärend hirem speziellen Event mam Numm "Wonderlust" enthüllt. Déi nei Apple Watch behält deeselwechten Design wéi säi Virgänger awer kënnt mat bemierkenswäerten Upgrades wat säi Prozessor a Sensoren ugeet.

Eng vun de bedeitende Verbesserungen an der Apple Watch Series 9 ass d'Aféierung vum SiP (System an engem Package) S9. Dësen neie Prozessor huet eng méi séier GPU an CPU, wat zu reduzéierter Luedezäite resultéiert wann Dir Apps opmaacht oder de System nei starten. D'Benotzer erliewen eng verbessert Leeschtung a méi glatter Operatioun.

Zousätzlech integréiert de S9 SiP eng nei Versioun vum Apple's ultra-breetband Chip. Ähnlech wéi den U1 Chip, bitt déi verstäerkte Ultra-Wideband Technologie "raimlech Bewosstsinn." Dëst erlaabt d'Apple Watch präzis de Standort vun anere kompatiblen Apparater an der Géigend z'entdecken. Déi verstäerkte Ultra-Wideband Funktionalitéit verbessert d'Find My Feature an mécht d'Dier op fir nei Méiglechkeeten.

Wärend d'Apple Watch Series 9 keng nei Gesondheetsfeatures aféieren, huet se e verstäerkte Häerzfrequenzsensor fir eng verbessert Genauegkeet. Apple huet och en neie Gyroskop bäigefüügt, deen d'Benotzer erlaabt d'Auer mat engem Duebeltapp Geste ze kontrolléieren, wat d'Notzung eliminéiert fir den Écran ze beréieren.

Eng aner bemierkenswäert Verbesserung ass de méi hell Display vun der Apple Watch Series 9. Mat enger Hellegkeet vu bis zu 2000 nits liwwert den Ecran brillant Visuals, och an helle Sonneliicht. Wann net am Gebrauch, dimmt den Ecran op just 1 nit, wat d'Batteriedauer spuert.

Déi nei Apple Watch Series 9 ass verfügbar a 41mm a 45mm Versiounen, aus Aluminium an Edelstol gemaach. Präisser fir d'Serie 9 fänken u bei $ 399 un. Virbestellunge fir d'Apple Watch Series 9 sinn elo op, an et gëtt offiziell an de Geschäfter den 22. September gestart.

Quellen: Apple [add URL]