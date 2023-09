Wat ze erwaarden vun Apple's New Watches: Serie 9 an Ultra 2

Apple ass agestallt fir seng nei iPhone 15 Serie ze enthüllen, souwéi déi nächst Generatioun Apple Watch Series 9 an Apple Watch Ultra 2 bei sengem 'Wonderlust' Event. Wärend Informatioun iwwer den iPhone 15 zirkuléiert ass, sinn déi nei Aueren gréisstendeels e Geheimnis bliwwen. Hei ass wat ze erwaarden vun den Upëff vum Apple Aueren an déi grouss Ännerungen déi se kéinte bréngen.

Laut engem rezenten Bloomberg Bericht vum Mark Gurman, wäerten d'Apple Watch Series 9 an Ultra 2 en ähnlechen Design wéi déi aktuell Modeller hunn, awer kéint en neie Prozessor a verschidde Sensor- a Komponentupgrades hunn. Dëst kann e méi präzise Häerzfrequenzsensor enthalen, wat d'Fitness Tracking Fäegkeeten vun den Aueren verbessert. Déi nei Auere ginn och rumoréiert mat engem neien U2 Chip ze kommen, eng aktualiséiert Versioun vum existente Ultra-Wideband Chip.

Fir Abenteuerbegeeschterten kann Apple en neie ganz schwaarzen Apple Watch Ultra 2 aféieren. Den aktuellen Ultra Modell ass bekannt fir seng Titangehäuse an haltbar Glaskonstruktioun, ideal fir Outdooraktivitéiten wéi Spazéieren an Tauchen. Wéi och ëmmer, et war nëmmen an enger eenzeger Faarf verfügbar, gro. Fir dës Begrenzung unzegoen, kann Apple eng ganz schwaarz Versioun vum Ultra 2 ubidden.

Et goufen Rumeuren vun engem groussen Redesign fir d'Apple Watch, ähnlech wéi den Impakt vum iPhone X op den iPhone. Dës nei entworf Auer, mat engem MicroLED Display, gouf ufanks erwaart fir am Joer 2024 ze lancéieren. Wéi och ëmmer, et schéngt datt seng Verëffentlechung bis zur zweeter Halschent vun dësem Dekade verspéit ka ginn. Analysten suggeréieren datt de microLED Apple Watch Ultra elo méiglecherweis am Q1 2026 lancéiert gëtt amplaz vun der virdru virgesinn zweeter Halschent vum 2025.

Wärend d'iPhone 15 Serie vill Opmierksamkeet kritt huet, sinn Apple seng nei Aueren relativ ënner dem Radar bliwwen. D'Serie 9 an Ultra 2 kënnen net wesentlech am Erscheinungsbild vun hire Virgänger ënnerscheeden, awer hir aktualiséiert Prozessoren, verbesserte Sensoren, an déi potenziell Aféierung vun engem ganz schwaarzen Ultra 2 wäerte se méiglecherweis zwéngend Optioune fir Apple Enthusiaster a Fitness-fokusséiert Benotzer maachen.

Quellen: Bloomberg, MacRumors