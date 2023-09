Apple Watch Series 9 an Ultra Set fir bedeitend Upgrades, Berichter suggeréieren

E rezente Bericht vum Bloomberg's Mark Gurman huet d'Liicht iwwer déi viraussiichtlech Upgrades beliicht, déi op d'Apple Watch Series 9 an den Apple Watch Ultra kommen. Wärend et limitéiert Rumeuren ronderëm déi nei Apple Watch Opstellung goufen, gëtt de Bericht méi Abléck an wat vun dësen Apparater ze erwaarden.

Laut dem Bericht gëtt et keng Ännerungen a punkto Gréisst oder Design fir entweder Modell. Wéi och ëmmer, béid Apparater wäerten nei Materialien a Faarwen hunn, mat engem Akzent op d'Benotzung vu méi recycléiertem Materialien. Den Apple Watch Ultra wäert och eng nei schwaarz Faarfoptioun virstellen, wéi virdru spekuléiert.

Och wann de Bericht net an extensiv Detail geet, seet et vir, datt béid Modeller Verbesserungen am Sensor an intern Komponente kréien. Dëst beinhalt eng verbessert Versioun vum Häerzfrequenzsensor, dee fir seng Genauegkeet héich gelueft gëtt. Zesumme mat dësen Upgrades ginn et och Rumeuren iwwer verbessert Effizienz a Sensor Genauegkeet.

Ausserdeem gi béid Geräter rumoréiert en neien U2 Ultra-Wideband Chip ze integréieren, deen d'Find My Kapazitéit vun den Apparater verbessert.

Betreffend dem Apple seng Verréckelung vu Lieder, klärt de Bericht datt nëmmen "e puer" vu senge Lieder Iwwerwaachungsbänner gestoppt ginn. Wärend et Rumeuren iwwer Apple iwwergang zu engem gewéckeltem Komposit Stoff gewiescht sinn, ass et onsécher ob dës Ännerung voll am kommende Apple Event am September ëmgesat gëtt.

De Mark Gurman, bekannt fir seng korrekt Berichterstattung iwwer Apple seng zukünfteg Pläng, huet e staarke Rekord fir zouverlässeg Informatioun ze liwweren.

Quellen:

- De Mark Gurman vum Bloomberg

- Verschidde Rumeuren a Spekulatiounen