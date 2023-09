Déi lescht Updates op Apple Watch Series 9 a Watch Ultra 2

D'Apple Watch Serie setzt weider seng Featuren an Designs mat all neier Generatioun ze verbesseren. Den Apple Event vun haut gëtt erwaart déi lescht Watch 9 Generatioun virzestellen an eng Erfrëschung fir de Watch Ultra Modell. Wärend béid Modeller méiglecherweis iterativ Updates sinn, ginn et e puer Schlësselpunkte fir ze nennen.

De bedeitendsten Update fir d'Apple Watch Serie ass d'Aféierung vum S9 Chipsatz, deen als gréissten Upgrade ugesi gëtt zënter dem S6 Chip deen an der Watch Series 6 benotzt gëtt. bitt bemierkenswäert Leeschtungsgewënn a verbessert Effizienz am Verglach zu fréiere Generatiounen.

Eng aner bemierkenswäert Ergänzung fir béid Watch 9 Serie an Watch Ultra 2 ass d'Inklusioun vum U2 Ultra Wideband (UWB) Chip. Dësen Chip wäert eng super Location Präzisioun ubidden an ass och agestallt fir an déi kommend iPhone 15 Serie a Vision Pro Headset integréiert ze ginn.

Wat d'Gesondheetsverfolgung ugeet, gëtt Apple erwaart en aktualiséierten opteschen Häerzfrequenzsensor fir d'Watch Series 9 an Ultra 2 aféieren. Dësen neie Sensor gëtt erwaart méi genee Resultater am Verglach zu sengem Virgänger ze liwweren.

Ee vun de rumoréierte Feature fir den Watch Ultra 2 ass e méi liichte Gehäuse, deen duerch d'Benotzung vun 3D gedréckte Deeler erreecht ka ginn. Dës Gewiichtreduktioun gëtt erwaart d'Watch Ultra 2 méi bequem ze maachen.

Ausserdeem ginn nei Faarfoptioune fir d'Serie 9 an d'Watch Ultra 2 erwaart. D'Aluminiumversioun vun der Watch 9 kann an enger rosa Optioun kommen, während d'Watch Ultra 2 rumoréiert ass a schlank Schwaarz wéi och Sëlwer verfügbar ze sinn. Et kënnen och nei Optiounen fir Iwwerwaachungsbänner sinn, dorënner gewéckelt a magnetesch Schnalleoptiounen.

Als Conclusioun verspriechen d'Apple Watch Series 9 an Watch Ultra 2 e puer Updates an Ergänzunge fir d'Performance, d'Genauegkeet an d'Ästhetik ze verbesseren. Mat der Aféierung vum S9 Chipsatz, U2 UWB Chip, aktualiséierten Häerzgeschwindegkeetssensor, liichte Gehäuse, an nei Faarwen a Bands, setzt Apple weider fir seng Smartwatch Offeren ze verbesseren.

Definitiounen:

- S9 Chipsatz: Dee leschten Chip deen an der Apple Watch Serie benotzt gëtt, bitt verbessert Leeschtung an Effizienz.

- U2 Ultra Wideband (UWB) Chip: En Chip deen eng super Location Präzisioun fir Apparater ubitt.

- Opteschen Häerzfrequenzsensor: E Sensor dee benotzt gëtt fir optesch Häerzfrequenz ze moossen, normalerweis um Handgelenk gedroen.

- 3D gedréckte Deeler: Komponente vun der Auer déi mat 3D Drécktechnologie hiergestallt ginn.

Quellen:

