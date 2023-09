Dem Apple seng lescht Softwareupdate, iOS 17, enthält eng nei Feature déi d'Benotzer erlaabt hir alldeeglech Stëmmung an Emotiounen ze verfolgen. D'Instrument, bekannt als "Experience Sampling" am Beräich vun der Emotiounsfuerschung, zielt d'Benotzer ze hëllefen emotional Bewosstsinn a Widderstandsfäegkeet opzebauen.

D'Emotion-Tracking-Tool, verfügbar an der Apple's Health App fir iPhone, iPad an Apple Watch, erlaabt d'Benotzer hir Gefiller op enger rutschen Skala vun "ganz désagréabel" op "ganz agreabel" opzehuelen. D'Benotzer kënnen och aus enger Lëscht vun Adjektiver auswielen fir hir Gefiller ze markéieren an d'Faktoren unzeginn déi se beaflosst hunn.

D'Decisioun vun Apple fir en Emotiouns Tracking-Tool opzehuelen kann duerch déi opkomende Emotiounserkennungs- an Unerkennungsindustrie gedriwwe ginn, déi virgesinn ass Milliarden Dollar wäert ze sinn bis 2024. Wärend d'Wëssenschaftler ënnerdeelt sinn ob Emotiounen eleng aus kierperleche Signaler präzis ofgeleet kënne ginn, Apple's Inklusioun vu Selbstberichterstattung proposéiert eng Unerkennung vun der Wichtegkeet vun der subjektiver Erfahrung beim Verständnis vun Emotiounen.

Déi nei Fonktioun bitt zwou Berichterstattungsmethoden: "Label Emotiounen" fir Gefiller am Moment an "designéiert Stëmmungen" fir allgemeng alldeeglech Gefiller. Wärend den Ënnerscheed tëscht Emotiounen a Stëmmung net kloer definéiert ass, d'Benotzer d'Fäegkeet ze bidden fir verschidden Zäitframe an Aarte vu Gefiller ze wielen kann hëllefen d'Selbstbewosstsinn ze erhéijen an Biases an der Erënnerung a Stëmmung Trigger z'identifizéieren.

Och wann déi aktuell Feature nëmmen d'Valenzdimensioun vum Gefill erfaasst (Panaglechkeet vs. Unangenehmen), Fuerscher proposéiere datt d'Messung vun der Agreabelheet, der Onangenehmlechkeet an der Erwiermungsniveauen separat e méi ëmfaassend Verständnis vun de Gefiller vun enger Persoun gëtt. Dem Apple seng initial Lëscht vu Gefillskategorien deckt awer eng breet Palette vun Emotiounen an ass e gudde Startpunkt.

Fuerschung huet gewisen datt d'Iwwerwaachung an d'Etikettéiere vu Gefiller emotional Differenzéierung verbesseren an Individuen hëllefen mat Nout ze këmmeren, wat zu engem bessere psychologesche Fonctionnement bäidréit. Zousätzlech suggeréieren rezent Studien datt Mustere vu Moment-zu-Moment Schwankungen an alldeegleche Gefiller indikativ sinn fir mental Gesondheetsprobleemer. Dem Apple seng grouss Benotzerbasis an d'Geschicht vun der Fuerschung Zesummenaarbecht bidden villverspriechend Méiglechkeeten fir eist Verständnis an d'Behandlung vu gemeinsame mentaler Gesondheetsstéierunge weiderzebréngen.

Wärend Apple d'Benotzer vu Privatsphär a Sécherheetsmoossname verséchert fir hir Gesondheetsdaten ze schützen, erfuerdert déi nei Feature d'Benotzer zousätzlech perséinlech Informatioun ze deelen. Et ass wichteg fir d'Benotzer déi potenziell Virdeeler géint d'Risiken ze weien an hire Komfortniveau ze berücksichtegen andeems se sou Donnéeën deelen.

Quellen: [Source Artikel]