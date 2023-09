D'Apple Watch Ultra 2: Upgrades an nei Features

By

Déi zweet Generatioun Apple Watch Ultra ass mat e puer Notabele Upgrades ukomm. D'Auer huet e méi séier Prozessor, deen zu enger méi laanger Batterieleszäit bäidréit. Zousätzlech huet den Ultra 2 verbesserte Sensoren fir Gesondheetsliesungen an en neien U2 Chip fir méi genee GPS Tracking.

Den innovativen S9 Chip dréit den Apple Watch Ultra 2 a stellt en neie Geste mam Numm "Double Tap" vir, d'Benotzererfarung an d'Accessibilitéit verbesseren. Ee vun de Standout Feature vun der Auer ass eng on-Device Versioun vu Siri déi onofhängeg vu WiFi funktionnéiert, wat d'Benotzer erlaabt Stëmmbefehl an all Astellung ze benotzen.

Ähnlech wéi d'Serie 9, déi och enthüllt gouf, weist den Ultra 2 dem Apple säin Engagement fir d'Ëmwelt. D'Auer integréiert méi recycléiertem Inhalt a sengem Fall an ass Kuelestoffneutral. Ausserdeem ass den Ultra 2 mat Outdoor-Enthusiaster am Kapp entworf a gëtt mat recycléierten Deeler gemaach.

Wat den Design ugeet, behält den Ultra 2 datselwecht Erscheinungsbild wéi säi Virgänger, mat engem fortgeschrattene Display vun 49 Millimeter. Den Ecran bitt beandrockend Hellegkeet vun 3,000 nits, suergt fir kloer Visibilitéit och ënner direktem Sonneliicht. Apple huet och den "Modular Ultra" Display agefouert, deen sech automatesch un den Nuetsmodus ugepasst huet, sou datt et gëeegent ass fir Dag an Nuetskleedung.

D'Batteriedauer ass en Highlight vum Ultra 2, mat der Auer fäeg bis zu 36 Stonnen regelméisseg Benotzung an onheemlech 72 Stonnen am Low-Power Modus.

D'Apple Watch Ultra 2 ass verfügbar fir virbestellung ab haut a wäert vum 22. September ze verkafen sinn, mat engem Präiss vun $ 799.

