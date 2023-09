Apple ëmfaasst USB-C Laden an der neier Produktlineup

Apple huet viru kuerzem seng lescht Produktlineup enthüllt, Verbesserunge fir seng Smartwatches an Telefonen ze weisen. Wärend et verschidde beandrockend nei Features waren, ass déi bedeitendst Ännerung d'Adoptioun vun USB-C Laden. Dës Beweegung kënnt wéi d'europäesch Gesetzgeber mandatéiert hunn datt all portable Tech Geräter, déi um Kontinent verkaaft ginn, bis Enn vum nächste Joer USB Laden mussen hunn.

D'Zousatz vun engem USB-C Hafen zum ikonesche iPhone ass e bemierkenswäerten Depart fir Apple. D'Firma, bekannt fir seng Innovatioun, ass hannert aner Technologie Rivalen an dësem Beräich hannerlooss. Wéi och ëmmer, anstatt eng separat Versioun vum Apparat fir den europäesche Maart ze kreéieren, huet Apple gewielt den USB-C Port Standard iwwer all seng Smartphones weltwäit ze maachen.

D'Konsumenten hunn Begeeschterung ausgedréckt fir dës Verréckelung Richtung universell Opluedstatioun. Vill schätzen d'Kamoudheet fir déiselwecht Aart vu Ladekabel fir all hir Apparater ze benotzen. Déi, déi dacks reest, fannen et besonnesch gutt, well et eliminéiert d'Noutwendegkeet fir verschidde Kabelen ze droen.

D'Catherine Warren, e Medien- an Technologieentrepreneur, begréisst de Beweegung a Richtung Standardiséierung, a seet: "Aus menger Siicht ass alles Standard gutt. Dëst ass e ganz positive klenge Schrëtt a Richtung Kompatibilitéit, déi mir all als Konsumenten sichen.

De Gay Gordon-Byrne, den Exekutivdirekter vun der Konsumentlobby-Grupp der Right to Repair Foundation, erkennt de Wäert vum EU-Mandat awer bleift skeptesch iwwer d'Motivatioune vun Apple. Si proposéiert datt Apple probéiert d'Bedeitung vun dëser Ännerung ze iwwerdreiwen, well se frou sinn alles ze maachen wat se gutt mécht. Wéi och ëmmer, si gesäit d'Adoptioun vun USB-C Laden nach ëmmer als eng positiv Entwécklung.

