Apple seet Äddi dem Lightning Connector mam iPhone 15 Start

No 11 Joer huet Apple ugekënnegt datt et Adieu op säi propriétaire Lightning Connector op de Flaggschëff iPhones bitt. D'Firma enthüllt den iPhone 15 bei hirem alljährlechen Hierschtproduktstart Event, weist seng nei Modeller déi elo USB-C Ladeporten hunn. D'Bewegung ewech vum Lightning Connector, deen fir d'éischt am Joer 2012 agefouert gouf, entsprécht en neit Gesetz vun der Europäescher Unioun, dat d'lescht Joer ugeholl gouf, datt all Smartphones, déi an der EU verkaaft ginn, mussen en USB-C Interface enthalen fir bis Enn 2024 ze laden.

Den iPhone 15 kënnt an zwee Modeller: den 6.1-Zoll iPhone 15 ab $ 799 an den 6.7-Zoll iPhone 15 Plus ab $ 899. Béid Modeller hunn e Keramik Schëld fir zousätzlech Haltbarkeet an eng 48-Megapixel Haaptkamera. Si sinn a fënnef Faarwen verfügbar: rosa, giel, gréng, blo a schwaarz.

Apple Exekutive beliicht d'Virdeeler vum Gebrauch vum Industriestandard USB-C, sou wéi méi héich Datenübertragungsgeschwindegkeet an d'Bequemlechkeet vum selwechte Kabel ze benotzen fir iPhones, iPads a MacBooks ze laden. Déi lescht MacBooks an iPads vun der Firma hu scho USB-C Ladeporten ugeholl, a souguer déi drëtt Generatioun Apple TV 4K Streaming Apparat benotzt USB-C fir ze laden. Zousätzlech wäerten d'iPhone 15 Modeller drahtlos Ladenormen ënnerstëtzen.

Zousätzlech zum iPhone 15 huet Apple och d'Apple Watch Series 9 agefouert, mat engem Präis vun $ 399 un. Déi nei Fonctiounen an der Serie 9 enthalen eng "Double-Tap" Funktioun fir d'Kontroll vun Apps, on-Device Siri Funktionalitéit, verstäerkte iPhone-Location Kapazitéit, an e méi hell Display. D'Apple Watch Series 9 ass och dat éischt "carbon-neutral" Produkt vun der Firma.

Wärend der Presentatioun huet de CEO Tim Cook kuerz Apple Vision Pro erwähnt, den AR / VR Headset vun der Firma, déi am fréien 2024 geliwwert gëtt. De Cook huet och Apple säin Engagement fir ökologesch Nohaltegkeet betount, mat engem Comeo vum Octavia Spencer als "Mother Nature" Grillen Exekutiv iwwer hir Ziler. De Videosegment huet dem Apple säin Zil opgedeckt fir all seng Produkter Kuelestoffneutral bis 2030 ze sinn.

Quellen: Apple, Europäesch Unioun Gesetz