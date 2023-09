Apple Watch Series 9 Enthüllt: Erweidert Technologie an Ëmweltmilestone

Apple huet déi héich antizipéiert Apple Watch Serie 9 enthüllt, mat banbrytende Verbesserunge fir déi beschtverkaafte Smartwatch op der Welt. D'Serie 9 kënnt mat e puer nei Features, dorënner e mächtege S9 SiP Chip, en Duebeltapp Geste, e méi hell Display, on-Device Siri mat Gesondheetsdaten Zougang, Präzisioun Finding fir iPhone, a méi. Dës lescht Verëffentlechung markéiert och e wesentlechen Ëmweltmaart fir Apple.

D'Serie 9 gëtt ugedriwwen vum Apple säi personaliséierte S9 SiP Chip, deen verbessert Leeschtung an nei Features ubitt. Et enthält eng duebel-Tap Geste déi d'Benotzerfrëndlechkeet verbessert, wat d'Benotzer erlaabt gemeinsam Aktiounen mat enger Hand auszeféieren ouni den Ecran ze beréieren. D'Auer huet och e méi hell Display, mat enger maximaler Hellegkeet vun 2000 nits, wat et méi einfach mécht an helle Sonneliicht ze liesen, während se just op eng nit fir däischter Ëmfeld upassen.

Ee vun den Notabele Feature vun der Serie 9 ass seng On-Device Siri Kapazitéit. Siri Ufroe kënnen elo direkt op der Auer selwer veraarbecht ginn, méi séier a méi zouverlässeg Äntwerte fir Aufgaben ubidden déi keen Internetzougang erfuerderen. D'Benotzer kënnen och Zougang zu hire Gesondheetsdaten mat Siri op der Apple Watch kréien.

D'Serie 9 stellt och Precision Finding vir, dank senger zweeter Generatioun Ultra Wideband (UWB) Chip. Dës Fonktioun hëlleft bei der Lokalisatioun vun engem falschen iPhone, sou datt et méi einfach ass ze fannen wann néideg. Zousätzlech bitt d'Auer méi déif Integratioun mam HomePod, wat d'Benotzer erlaabt d'Medien Playback bei engem HomePod ze kontrolléieren.

Laafen op watchOS 10, bréngt d'Serie 9 iwwerschafft Apps, nei Auer Gesiichter, Vëlo- a Wanderfunktiounen, a mental Gesondheets Tools fir d'Gesamt Benotzererfarung ze verbesseren. D'Apple Watch Series 9 entsprécht och dem Apple säin ambitiéise 2030 kuelestoffneutrale Plang, well d'Clienten elo fir d'éischte Kéier eng kuelestoffneutral Apple Watch entscheeden. Dëse Meilesteen bedeit dem Apple säin Engagement fir säi Kuelestoffofdrock iwwer säi ganze Geschäft, Versuergungskette a Produkt Liewenszyklus ze reduzéieren.

D'Apple Watch Series 9 ass verfügbar fir ze bestellen ab haut, mat Disponibilitéit ab den 22. September. Präisser fir d'Serie 9 starten bei 449 €, an d'Clientë kënnen och ëmweltfrëndlech Bands wielen, wéi FineWoven an nei designt Sport Loops mat recycléiertem Materialien.

Zesummegefaasst stellt d'Apple Watch Series 9 mächteg Verbesserunge vir fir eng verstäerkte Benotzererfarung ze liwweren. Mat senger fortgeschratt Technologie a senger Kuelestoffneutraler Optioun bitt d'Serie 9 net nëmme modernste Funktiounen, mee dréit och zu enger méi grénger Zukunft bäi.

