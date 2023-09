Apple enthüllt mächtege A17 Pro Chip bei alljährlechen Event

By

Apple huet Tech-Enthusiaster iwwerrascht andeems se hiren éischten "Pro" Chip, den A17 Pro, wärend hirem alljährlechen Hierscht Event enthüllt hunn. Mat enger 3 Nanometer Gréisst, ass den A17 Pro dem Apple säi mächtegste mobilen Silizium bis haut, mat beandrockende 17 Milliarde Transistoren a sechs-Kär CPU. Dësen neien Chip bitt bedeitend Verbesserungen an der Leeschtung am Verglach zu sengem Virgänger, den A16.

Laut Apple sinn déi zwee Performance Cores vum A17 Pro 10 Prozent méi séier wéi den A16, während seng véier Effizienz Cores eng besser Leeschtung pro Watt ubidden. Zousätzlech gëtt d'6-Core GPU gemellt 20 Prozent méi séier ze sinn wéi virdrun a stellt fortgeschratt Grafike Features wéi Hardware beschleunegt Ray Tracing vir.

Dem A17 Pro seng verstäerkte Fäegkeeten sinn besonnesch attraktiv fir Spillentwéckler. Wärend dem Event huet Apple ugekënnegt datt populär Titele wéi Resident Evil 4, Resident Evil Village, an The Division Resurgence de Wee op den iPhone géife maachen, de Spillpotenzial vun dësem mächtege Chip ze weisen.

E puer kënne sech froen firwat Apple gewielt huet dësen Chip den A17 Pro ze bezeechnen. Spekulatiounen entstinn ob eng verklengert Versioun vun dësem Chip am nächste Joer iPhone 16. Dës strategesch Entscheedung gëtt Apple méi Flexibilitéit an Zukunft. Anstatt d'Ewechhuele vu bestëmmte Funktiounen an engem manner deiere Modell ze justifiéieren, kënne se einfach e bësse méi lues Chip aféieren, deen nach ëmmer en Upgrade vun der A16 bitt.

Wéi méi Detailer aus dem Apple 'Wonderlust' Event erauskommen, antizipéieren Tech-Enthusiaster d'Méiglechkeeten, déi viru mam A17 Pro Chip leien. Et ass kloer datt Apple d'Grenze vun der mobiler Siliziuminnovatioun dréckt, de Wee fir eng verstäerkte Leeschtung an eng nach méi immersiv Benotzererfarung erweidert.

