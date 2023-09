Tata Play Binge Partner mat Apple TV+ an Indien

Indesche Channels aggregator, Tata Play Binge, huet eng Zesummenaarbecht mat Apple TV+ ugekënnegt fir seng populär Serien an originell Filmer op den indesche Maart ze bréngen. Dës Partnerschaft markéiert déi éischt vun senger Aart fir Apple TV + an Indien.

Duerch dës Zesummenaarbecht hunn indesch Zuschauer Zougang zu enger breet Palette vu Serien wéi "Ted Lasso", "Shrinking", "Silo", "Hijack", "Foundation", "Teheran", "Servant", "Platonic," "Severance", "The Morning Show", "Bad Sisters", "Slow Horses", a "Prehistoric Planet". Zousätzlech sinn Apple Original Filmer dorënner "CODA" an "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", "Ghosted", an déi kierzlech Premiere "The Beanie Bubble" och op der Plattform verfügbar.

Fir de Start ze feieren, ass eng Annonce Kampagne mat Bollywood Superstars Saif Ali Khan a Katrina Kaif gestart ginn. Dës Zesummenaarbecht gëtt erwaart d'Erreeche vun Apple TV + am indeschen Maart weider auszebauen an indeschen Zuschauer eng divers Palette vun Inhalter ze bidden.

Zousätzlech zu Serien a Filmer déi schonn op Apple TV + verfügbar sinn, wäert d'Plattform och nei originell Filmer an Indien erausginn. E puer vun de kommende Verëffentlechungen enthalen dem Martin Scorsese seng "Killers of the Flower Moon" mam Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, a Lily Gladstone, Spionage-Thriller "Argylle" mam Henry Cavill, Sam Rockwell, a Bryce Dallas Howard, dem Ridley Scott sengem "Napoleon" mam Haaptroll. De Joaquin Phoenix, an dem Joseph Kosinski seng ouni Titel Formel XNUMX Racing Feature mam Brad Pitt.

D'Zesummenaarbecht tëscht Tata Play Binge an Apple TV + ass agestallt fir d'Streaminglandschaft an Indien nei ze definéieren, eng méi breet Palette vun Inhaltswahlen fir Zuschauer am Land ze bidden.

Nippon TV enthüllt nei Formater um MIPCOM Rechter Maart

Nippon TV, de japanesche Originator vu populäre Formater wéi "Shark Tank", ass agestallt fir véier nei Properties um Upëff vum MIPCOM Rechter Maart a Frankräich ze lancéieren. Dës Eegeschafte enthalen e scripted Format mam Numm "The Greatest Teacher", wou e Schoulmeeschter zréck an d'Zäit geet fir d'Geheimnis z'entdecken, wien hatt vun engem Daach gedréckt huet.

Zwee unscripted Formater ginn och enthüllt, dorënner "Suspects on the Set", eng Kombinatioun vun scripted Kriminalitéit Drama an unscripted Enquête Schluecht, an "5 Friends, 5 Favours!", Eng Studio-baséiert Spillshow wou Frënn konkurréiere fir hir Promi ze gewannen Frënn.

Zousätzlech wäert Nippon TV en Anime-Titel mam Numm "The Apothecary Diaries" virstellen, wat eng Adaptatioun vun enger populärer Period Mystery Serie mat iwwer 24 Millioune verkaafte Exemplare ass.

Nishiyama Mikiko, Executive Vice President of Global Business at Nippon TV, huet den Engagement vun der Firma ausgedréckt fir seng Produktiouns- a Verdeelungsfäegkeeten ze stäerken. Nippon TV zielt fir originell Programmer ze produzéieren an Serie Adaptatiounen op internationale Mäert ze entdecken duerch Partnerschaften a Pilotversioune produzéiert an a Japan ausgestraalt.

Dës nei Formater vum Nippon TV verspriechen eenzegaartegen an engagéierten Inhalt fir d'Publikum souwuel a Japan wéi och op der Welt ze bréngen.

Black Mandala kritt d'Weltverkaafsrechter op "Wat lurkt ënner"

Black Mandala, e Genre Film Spezialist baséiert an Neuseeland, huet d'Weltverkaafsrechter fir den Action Horror Thriller "What Lurks Beneath" geséchert. Regie vum Jamie Bailey zentréiert de Film sech ëm d'Crew vun engem Marine-U-Boot um Rand vum Atomkonflikt an dem Drëtte Weltkrich. Wann eng mysteriéis plakeg Fra Stowaway erschéngt, Spannungen klammen wéi se de Verdacht hunn datt si e russesche Infiltrator wier. Wéi och ëmmer, si entdecken séier datt si eppes vill méi geféierlech ass.

De Besetzung vun "What Lurks Beneath" enthält Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, an Newcomer Dela Reilley. De Film hat seng Weltpremière um Buffalo Dreams Fantastic Film Festival am Staat New York.

Produzéiert vum Mem Ferda vu FilmCore an exekutiv produzéiert vum Ken Bressers vun Dystopian Films an Zesummenaarbecht mat Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" bitt eng spannend an intensiv filmesch Erfahrung fir Genre Filmbegeeschterten.

Den Alan Carr organiséiert BBC Quiz Show "Picture Slam"

"RuPaul's Drag Race UK" Riichter an "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr iwwerhëlt d'Roll vum Host vun der BBC Quiz Show "Picture Slam". An all Ronn ginn dräi Equippen, déi aus zwee Participanten besteet, e Bord voller Biller aus verschiddene Fächer virgestallt. D'Equipe mussen d'Biller géint d'Auer korrekt identifizéieren. D'Klärung vun engem Vollbord mat korrekten Äntwerten resultéiert an engem boer Bonus fir d'Equipe.

D'Finalistequipe wäert d'Chance hunn en £ 10,000 ($ 12,500) Präis ze gewannen wa se all d'Biller richteg nennen. "Picture Slam" bitt e spannenden a séiere Quizshowformat fir Zuschauer fir hiert Wëssen ze testen a fir e wesentleche Cashpräis ze konkurréiere.

