Apple huet eng Partnerschaft mam indesche Streaming Channel Aggregat, Tata Play Binge, ugekënnegt fir Apple TV + als Deel vu sengem Premier Bundle ze bidden. De Bündel, dee bei 399 Rupien pro Mount geprägt ass, enthält 27 Videoservicer, wéi Disney Hotstar a LionsgatePLAY, ënner anerem.

Dës Zesummenaarbecht erlaabt Apple d'Erreeche vun hiren originelle Fernsehsendungen a Filmer auszebauen an engem Maart wou et Erausfuerderunge konfrontéiert hätt fir eleng eng bedeitend Traktioun ze kréien. Wärend Apple TV + Wuesstum zënter hirem Start gesinn huet, ass seng international Inhaltsbibliothéik nach ëmmer limitéiert, wat säin Appel op net-engleschsproochege Mäert behënnert.

Andeems Dir mam Tata Play Binge zesummeschafft, kann Apple TV + relevant bleiwen an der Regioun. Dës Partnerschaft hält och d'Dier op fir potenziell zukünfteg Investitiounen an lokalen originellen Inhalter, wann et mat der Apple Strategie entsprécht.

Apple huet virdru eng ähnlech Approche a Frankräich ugeholl, wou et mam Canal zesummegeschafft huet fir den Apple TV + Inhalt ouni extra Käschten am Canal + Netzwierk Package opzehuelen. E puer Apple TV + Shows ginn och um Canal + TV Kanal iwwerdroen.

Fir d'Disponibilitéit vun Apple TV+ ze förderen, huet Tata Play Binge eng nei Annonce iwwer seng Smart TV a mobil Apps verëffentlecht. Notamment beliicht d'Annonce d'Disponibilitéit vun Apple TV + op Android Apparater, obwuel Apple nach keng Apple TV App fir Android Telefone gestart huet.

Interessanterweis fänkt d'Tata Play Binge Annonce un mat der Referenz vun der Apple Originalserie 'Shantaram', déi indesche Sproochdialog weist. Wéi och ëmmer, trotz dem Service verfügbar, 'Shantaram' gouf no enger Saison annuléiert wéinst schlechte Kritiken a gerénger Zuschauer.

Als Conclusioun erweidert d'Partnerschaft tëscht Apple an Tata Play Binge d'Erreeche vun Apple TV + am indesche Maart, bitt de Benotzer Zougang zu enger breet Palette vu Videoservicer. Dës Zesummenaarbecht entsprécht dem Apple seng Strategie fir kompetitiv an net-engleschsproochege Mäert ze bleiwen a potenziell an lokalen originelle Inhalter an Zukunft ze investéieren.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]