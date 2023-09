Apple lancéiert Indien-gebaut iPhone 15 um Sales Debut Day

Apple plangt den iPhone 15 ze verëffentlechen, deen an Indien hiergestallt gëtt, um éischten Dag vu sengem weltwäite Verkafsdebut, laut Quelle vertraut mat der Saach. Wärend d'Majoritéit vun den iPhone 15 Eenheeten nach ëmmer aus China kommen, ass dëst déi éischte Kéier datt eng lescht Generatioun iPhone gesammelt an Indien direkt verfügbar ass fir ze kafen. Dës Beweegung beliicht Indien d'Erhéijung vun der Produktiounsfäegkeeten a stellt eng Verréckelung vun der Apple senger viregter Strategie fir haaptsächlech chinesesch fabrizéiert Geräter weltwäit ze verkafen.

Apple huet geschafft fir de Gruef tëscht hiren Operatiounen an Indien an hiren Haaptproduktiounsbasen a China ze iwwerbrécken. D'Firma huet d'Produktioun vum iPhone 15 an engem Fournisseur Fabréck am Tamil Nadu Staat de leschte Mount ugefaang. Wéi och ëmmer, et kënne liicht Verspéidungen an der Disponibilitéit vun den Indien-gebauten Apparater sinn wéinst onerwaarten logisteschen Erausfuerderunge.

Den iPhone 15 gëtt erwaart Apple säi bedeitendsten Update an dräi Joer ze sinn, mat Kamerasystem Upgrades iwwer d'ganz Gamme an e verbesserten 3-Nanometer Prozessor fir d'Pro Modeller. Dës nei Opstellung ass entscheedend fir dem Apple säi Verkaf erëmbeliewen, well d'Firma e Réckgang am Verkaf fir dräi opfolgend Véierel gemellt huet.

Indien ass ëmmer méi wichteg fir Apple ginn als Resultat vun de finanziellen Ureizer vun der indescher Regierung fir lokal Fabrikatioun ze stäerken an dem Apple seng Efforte fir iwwer China am Handelskonflikter ze diversifizéieren. D'Land huet sech och als villverspriechend Maart fir Apple bewisen, mat zweezifferen Wuesstum am iPhone Verkaf an Indien am leschte Quartal.

Zousätzlech zu der Fabréck vun der Foxconn Technology Group zu Tamil Nadu, ginn och aner Apple Liwweranten an Indien, dorënner Pegatron Corp. an eng Wistron Corp. Fabréck, déi geschwënn vun der Tata Group kaaft ginn, erwaart den iPhone 15 ze montéieren.

Apple betruecht Indien souwuel als Retailméiglechkeet an eng bedeitend Produktiounsbasis op laang Siicht, beweist duerch d'Ouverture vun hiren éischte Geschäfter an Indien dëst Joer.

Quellen: Bloomberg News.