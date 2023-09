Apple lancéiert Indien-gebaut iPhone 15 op Global Sales Debut Day

Apple Inc. ass agestallt fir eng bedeitend Ännerung vu senger Strategie ze maachen andeems den Indien-gebauten iPhone 15 um éischten Dag vum Verkaf lancéiert gëtt, fir déi éischte Kéier ze markéieren datt e lokalt gesammelt Apparat um weltwäiten Debutdag verfügbar ass. Wärend d'Majoritéit vun den iPhone 15 Eenheeten nach ëmmer aus China kommen, beliicht dës Beweegung déi wuessend Fabrikatiounsfäegkeeten vun Indien an dem Apple säin Effort fir seng Produktioun iwwer China ze diversifizéieren.

Den iPhone 15 gëtt erwaart en Dënschdeg enthüllt ze ginn, mat Verkaf unzefänken an den Deeg oder Wochen nom Event. D'Produktioun vum iPhone 15 huet de leschte Mount ugefaang an enger Fabréck am südlechen Tamil Nadu Staat, operéiert vum Fournisseur Foxconn Technology Group. Och wa liicht Verspéidungen wéinst Logistik-Flaschennecken optrieden, ass Apple säi Fokus op d'Verréngerung vum Spalt tëscht hiren indeschen a chinesesche Operatiounen evident.

Dem Premier Minister Narendra Modi seng Ureiz fir lokal Fabrikatioun ze förderen, kombinéiert mat der Apple Strategie fir d'Ofhängegkeet vu China an der Mëtt vun Handelsspannungen ze reduzéieren, hunn Indien e wichtege Maart fir Apple seng Diversifizéierungsefforten gemaach. Virun dem iPhone 14 gouf nëmmen e klengen Deel vum Apple weltwäiten Output an Indien versammelt, mat enger Verzögerung vu sechs bis néng Méint am Verglach mat China Produktioun. Wéi och ëmmer, d'Verzögerung ass wesentlech reduzéiert ginn, wat Apple erlaabt 7% vun hiren iPhonen an Indien bis Enn Mäerz ze sammelen.

Den iPhone 15 gëtt erwaart e groussen Update fir den Apparat ze sinn, mat Verbesserungen vum Kamerasystem iwwer d'ganz Gamme an de Pro Modeller mat engem aktualiséierten 3-Nanometer Prozessor. Dës nei Opstellung ass entscheedend fir Apple fir de Verkaf ze verjüngeren, well d'Firma e Réckgang am Verkaf fir dräi opfolgend Véierel gemellt huet wéinst schwaacher Konsumentefuerderung op Schlësselmäert wéi d'USA, China an Europa.

Dem Apple säi Fokus op Indien erstreckt sech iwwer d'Produktioun, well d'Firma seng éischt Retailgeschäfter am Land dëst Joer opgemaach huet. Mat engem séier wuessende Maart an ëmmer méi Verkaf, gëtt Indien souwuel als Retailméiglechkeet an als eng wichteg Produktiounsbasis fir Apple's Gadgeten op laang Siicht ugesinn. Aner Fournisseuren, wéi Pegatron Corp. an eng Wistron Corp. Fabréck, déi geschwënn vun der Tata Group kaaft ginn, ginn och erwaart den iPhone 15 an Indien ze montéieren.

