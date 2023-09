Apple huet gemellt Ännerung op USB-C Ladeport fir iPhone 15

Apple ass agestallt fir d'Art a Weis wéi seng nächst Modeller vun iPhones Laden ze änneren, mat Berichter déi suggeréieren datt den Upëff vum iPhone 15 en USB-C Ladehafen wäert hunn anstatt de Lightning Hafen deen a fréiere Modeller benotzt gouf. Dës Ännerung gëlt fir all iPhone 15 Modeller. Den USB-C Hafen gëtt schonn an aneren Apple Apparater wéi MacBooks an iPads benotzt, souwéi an Tech Produkter vu verschiddenen anere Firmen.

Dës Beweegung vun Apple entsprécht engem Gesetz dat vum Parlament vun der Europäescher Unioun ugeholl gouf, wat d'Benotzung vun engem USB-C Ladeport an all Handyen, Pëllen a Kameraen an der EU verkaf huet. D'Betriber mussen dës Fuerderung bis Enn 2024 erfëllen. Laptops ginn och bis 2026 un der USB-C Fuerderung an der EU ënnerworf.

Apple gëtt erwaart den iPhone 15 bei sengem "Wonderlust" Event den 12. September z'entdecken. iPhones hunn konsequent e groussen Deel vum Apple sengem GesamtNettoverkaaf ausgemaach, $ 156.78 Milliarden an den éischten dräi Véierel vum Fiskal 2023 generéieren. vun ongeféier 3.7% am Verglach zum selwechten Zäitraum am Joer 2022.

Den iPhone Segment vum Apple Nettoverkaaf am drëtten Trimester vun 2023 war $ 39.67 Milliarde, e Réckgang vun 2.4% am Verglach zum Joer virdrun. Apple's CFO, Lucas Maestri, huet Optimismus fir de véierte Quartal ausgedréckt, an erwaart eng verbessert Leeschtung an den iPhone a Services Segmenter. Beim Upëff vum Event kann Apple och déi néngten Serie vun der Apple Watch virstellen.

