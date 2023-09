Qualcomm ënnerschreift Deal mat Apple fir 5G Chips bis 2026

Qualcomm huet ugekënnegt datt et en Deal mat Apple ënnerschriwwen huet fir 5G Chips ze liwweren bis op d'mannst 2026. Den Accord verlängert eng laangjäreg Relatioun tëscht den zwou Firmen a séchert dem Qualcomm seng Positioun als de féierende Designer vu Modem Chips fir Apple Telefonsgeräter.

Den Deal kënnt zu enger Zäit wou Apple mat verstäerkten Erausfuerderunge a China steet a sicht seng Versuergungsketten soss anzwousch ze verstäerken. Duerch Partnerschaft mat Qualcomm suergt Apple eng stabil Versuergung vu 5G Chips fir seng Telefonen, trotz senge Pläng fir seng eege Modem Technologie z'entwéckelen.

Dësen Accord verlängert den Ëmfang vun engem fréiere Chipversuergungsdeal, deen am Joer 2019 ënnerschriwwe gouf, deen no enger laanger juristescher Schluecht tëscht Qualcomm an Apple gefollegt ass. Ënnert dem neien Accord wäert Qualcomm Chips fir Apple Telefone liwweren, déi all Joer verëffentlecht ginn bis 2026. De Wäert vum Deal gouf net bekanntginn, awer et gëtt gesot datt et ähnlech wéi de fréiere Accord ass.

Wärend Apple un senger eegener Modemtechnologie schafft an dem Intel seng Modem Eenheet am Joer 2019 kaaft huet, huet d'Firma net verroden wéi séier et plangt seng eege Chips ëmzesetzen. Qualcomm schätzt datt nëmmen e Fënneftel vun Apple's iPhones seng Chips bis 2026 benotzen, awer dës Projektioun kann konservativ sinn, well fréier Prognosen iwwer Qualcomm säi Geschäft mat Apple hir Zesummenaarbecht ënnerschat hunn.

Den Deal bestätegt och de Patentlizenzvertrag ënnerschriwwen tëscht Qualcomm an Apple am Joer 2019, dee soll am Joer 2025 oflafen, awer fir zwee méi Joer verlängert ka ginn. Dës Partnerschaft ass entscheedend fir béid Firmen, well et Qualcomm erlaabt seng Positioun als Schlëssel Zouliwwerer fir Apple ze behalen, während Apple vum Qualcomm seng Expertise am Modem Chip Design profitéiert.

