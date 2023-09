Den Drock geet weider fir Apple Aktien

D'Aktien vun Apple Inc. hunn zwee hannereneen Deeg vun Réckgang leiden, wat déi schlëmmste Leeschtung an dräi Joer markéiert. Experten iwwer den "Halftime Report" dorënner Josh Brown, Stephanie Link, Jim Lebenthal, a Bill Baruch verdéiwen an d'Ursaachen hannert dem Apple säi Kampf.

Geméiss dem Panel sinn et e puer Faktoren, déi zu Apple seng Downward Spiral bäidroen. Eng grouss Suerg ass déi lafend Handelsspannungen tëscht den USA a China. Wéi déi zwee gréisste Wirtschaft op der Welt weider an engem Handelskrich engagéieren, ass Apple, staark op de chinesesche Maart ofhängeg, am Kräizfeier gefaangen. D'Onsécherheet ronderëm d'Handelsverhandlungen an d'Potenzial fir erhéicht Tariffer hunn d'Investisseuren besuergt iwwer d'Zukunft vun Apple.

Nieft dem Handelskrich ginn et och Bedenken iwwer iPhone Verkaf. Analysten hunn e Réckgang an der Nofro fir iPhones bemierkt, besonnesch a China an aner opkomende Mäert. Dëst kéint u Faktoren zougeschriwwe ginn wéi e wirtschaftleche Verloscht an dëse Regiounen, verstäerkte Konkurrenz, an e Mangel u bedeitend Innovatioun an de leschte iPhone Modeller.

D'Experten um "Halftime Report" soen weider, datt de rezente Réckgang vun der Gesamt Bourse och den Aktiepräis vun Apple beaflosst huet. Wéi d'Investisseuren méi virsiichteg ginn am Zesummenhang mat weltwäiten wirtschaftlechen Onsécherheeten, zéien se sech vun Tech Aktien wéi Apple zréck.

Trotz dësen Erausfuerderunge bleiwen d'Panelisten virsiichteg optimistesch iwwer d'Zukunft vun Apple. Si gleewen datt déi staark Fundamenter vun der Firma, dorënner seng héich Clientloyalitéit an e wuessend Servicergeschäft, et hëllefen de Stuerm ze widderstoen. Wéi och ëmmer, si ënnersträichen d'Wichtegkeet fir d'Handelsverhandlungen tëscht den USA a China enk ze iwwerwaachen, well et wäert d'Performance vun Apple wesentlech beaflossen.

Als Schlussfolgerung sinn Apple Aktien am Moment e wesentlechen Drock konfrontéiert wéinst Handelsspannungen, erofgaangen iPhone-Verkaf, an de globale Börsefall. Och wann et Erausfuerderunge viraus sinn, proposéiere Experten datt Apple seng staark Fundamenter hëllefe kënnen dës Hindernisser ze iwwerwannen.

Definitiounen:

- Handelsspannungen: Konflikter an Meenungsverschiddenheeten tëscht Länner betreffend Handelspolitik a Praktiken, déi zu Tariffer, Sanktiounen oder Restriktiounen op Importer an Exporter kënne féieren.

- Tariffer: Steieren op importéiert oder exportéiert Wueren opgeluecht fir den Handel ze regléieren an d'Inlandindustrie ze schützen.

- Bourse: Eng Maartplaz wou Keefer a Verkeefer Aktien handelen, déi d'Besëtzer an ëffentlech gehandelte Firmen representéieren.

Quellen:

- Keen