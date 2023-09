Investisseur Bedenken iwwer China Crackdown op iPhone Benotzung Féierung zum Apple säi Maartwäert Réckgang

Investisseuren Bedenken iwwer e potenziellen Agrëff op d'Beamten d'Benotzung vun iPhones a China hunn zu engem $ 200 Milliarde Réckgang am Apple säi Maartwäert gefouert. Dës Entwécklung huet e Schied op den zukünftege Start vum Apple sengem leschte Smartphone geworf. Peking berichtte Restriktiounen op Regierung iPhones, gekoppelt mat dem Huawei seng Erhuelung, stellen eng bedeitend Bedrohung fir d'Positioun vun Apple um Smartphone Maart, dee bereet war Samsung ze iwwerwannen.

Analysten hu virdru virausgesot datt d'Verëffentlechung vum iPhone 15 Apple an der Erreeche plazéiere fir de weltgréisste Smartphone Hiersteller no Volume fir d'éischte Kéier ze ginn. Wéi och ëmmer, d'Aktien vun Apple sinn an de leschten zwee Deeg ëm ongeféier 6% gefall well Investisseuren sech Suergen iwwer d'Perspektive vun der Firma a China maachen, wou se ongeféier 20% vu senge Recetten generéiert.

De chinesesche Maart, deen eng pivotal Roll am Apple säi Wuesstum huet, wäert bestëmmen ob d'Firma Samsung iwwerhëlt. Virun engem Joerzéngt war et fir Apple onméiglech fir Samsung an der Maartdominanz ze iwwerwannen, awer elo schéngt et bannent erreechbar ze sinn. Verschidde Berichter sinn entstanen, wat beweist datt Peking verschidde Regierungsdepartementer instruéiert huet fir iPhones an aner auslännesch Apparater fir Aarbecht ze benotzen.

China stellt bis zu 50 Milliounen alljährlechen iPhone Verkaf, laut Schätzunge vun der Bank of America. Wann e Verbuet ëmgesat gëtt, kéint Apple e potenzielle Verloscht vu 5-10 Milliounen Unitéiten pro Joer konfrontéieren. Wéi och ëmmer, keng offiziell Ausso gouf vun der chinesescher Regierung iwwer dëst Thema gemaach. Apple huet refuséiert de Verbuet ze kommentéieren, deen am Ufank vum The Wall Street Journal gemellt gouf.

Zur selwechter Zäit huet Huawei, dem Apple säin haartste Konkurrent a China, en onerwaarte Comeback gemaach. Trotz Washington gefouert Efforten fir den Huawei Zougang zu fortgeschratt Chips ze verhënneren, huet de chinesesche "nationale Champion" viru kuerzem de Mate 60 Pro gestart, e Flaggschëff Telefon deen fäeg ass 5G Geschwindegkeet ze liwweren. Dem Huawei säi Smartphone Maartundeel a China war drastesch erofgaang vun 29% Mëtt 2020 op just 7% zwee Joer méi spéit wéinst US Sanktiounen. Wéi och ëmmer, de Mate 60 Pro huet héich Nofro zënter senger Verëffentlechung erlieft, mat virausgesot Sendunge vu bis zu 6 Milliounen Unitéiten bis Enn vum Joer.

Apple ass agestallt fir véier nei Modeller vum iPhone 15 ze verëffentlechen, mat inkrementelle Verbesserungen an engem Wiessel op Industrie-Standard Ladeporten. Wall Street Analysten virauszesoen datt déi existent Basis vun 1.2 Milliarde iPhone Benotzer de Verkaf vun ongeféier 78 Milliounen Apparater am beschäftegten Dezember Trimester wäert féieren, eng 8% Erhéijung vum Joer virdrun. Counterpoint Research Analysten projizéieren datt dëst genuch fir Apple ass fir Samsung dëst Joer ze verkafen op Basis vun Eenheetsvolumen, déi weltwäit Smartphone Verkafskroun fir d'éischte Kéier ofsécheren.

Insgesamt bleift d'Course tëscht Apple a Samsung staark kompetitiv, mat béid Firmen erwaart just ënner 230 Milliounen Unitéiten am Joer 2023 ze verkafen, laut Counterpoint Schätzungen.

