D'Apple Store Websäit geet Offline virum Start vum iPhone 15

D'Apple Store Websäit ass um Dënschdeg de Moien temporär offline gaangen, just Stonnen virum héich erwaarten Start vum iPhone 15. D'Landungssäit huet e Message gewisen datt d'Websäit Updates ënnergaangen ass an d'Besucher gefuerdert geschwënn zréckzekommen. E blo-a-gro animéierten Apple Logo, och verbonne mam iPhone 15 Start Event, gouf ugewisen zesumme mat engem funktionnéierende Link zum Livestream.

Den Apple CEO Tim Cook ass agestallt fir déi lescht Versioun vum Flaggschëffprodukt vun der Firma um 1 Auer ET vum Apple Park sengem Steve Jobs Theater z'entdecken. Et bleift onkloer ob de Websäit Crash e Resultat vun iwwerwältegend Interessi am iPhone 15 war oder ob Apple Ännerungen op seng Online Maartplaz mécht.

Den iPhone 15 gëtt erwaart den 22. September erauszekommen, mat dräi Modeller verfügbar zu verschiddene Präispunkte. D'Standard Versioun fänkt bei $ 799 un, während d'Pro Max Optioun bei $ 1,099 geprägt gëtt. Eng bemierkenswäert Ännerung am iPhone 15 ass d'Adoptioun vun engem USB-C Standard Ladehafen, wéi vun der Europäescher Unioun mandatéiert. Dës Beweegung markéiert en Depart vum Apple sengem propriétaire Lightning Opluedhafen.

Rumeuren ronderëm den iPhone 15 enthalen d'Aféierung vun engem "Action Button", deen de Benotzer séier Zougang zu verschidde Funktiounen an Astellunge gëtt ouni den Apparat opzemaachen oder duerch Apps ze navigéieren. Wärend Detailer knapp sinn, gleewen Experten datt dëse Knäppchen den iPhone 15 Pro vu fréiere Modeller z'ënnerscheeden.

Apple stellt normalerweis en neit Produkt am Hierscht vir, an den iPhone 14 gouf am September d'lescht Joer verëffentlecht. D'Aktie vun der Firma, déi viru kuerzem eng Rekordmaartkapitaliséierung vun $ 3 Billioun erreecht huet, erlieft e liichte Réckgang am fréie Moienhandel um Dënschdeg.

