Chinesesch Regierungsaarbechter kéinte verbannt ginn Apple iPhones ze benotzen, sou datt Apple Aktien falen

Apple Aktien si méi wéi 3% um Donneschdeg gefall, no engem 4% Réckgang um Mëttwoch, nodeems Berichter virgeschloen hunn datt Chinesesch Regierungsaarbechter verbuede kënne ginn Apple's iPhones ze benotzen. Och wann déi gemellt Restriktiounen net ëffentlech vun der chinesescher Regierung ugekënnegt goufen, mécht d'Méiglechkeet Bedenken datt Apple hir Produkter an international Spannungen tëscht den USA a China gefaange kënnen.

China ass den drëttgréissten Apple Maart, deen d'lescht Joer 18% vum Gesamtakommes ausmécht. Zousätzlech ass et wou d'Majoritéit vun Apple Produkter versammelt sinn. De potenzielle Verbuet vu Regierungsbeamten, déi iPhones benotzen, kéint zu enger Ofsenkung vum Verkaf vun iPhone Eenheeten a China ëm sou vill wéi 5% féieren.

Méi beonrouegend fir Apple, kënnen d'Verbueter e Signal un alldeegleche Bierger schécken datt se Elektronik solle vu chinesesche Firmen benotzen, wat de Verkaf bei de Konsumenten negativ beaflosst. Dës Beweegung kéint Deel vun engem méi breeden Effort vun der chinesescher Regierung sinn fir d'Benotzung vun Haustechnologie ze förderen.

Als Äntwert op d'Méiglechkeet vun engem Regierung iPhone Verbuet a verstäerkter Konkurrenz vun Huawei, Dan Niles, Portfolio Manager bei Satori Fund, verkaf seng Aktie an Apple an ass elo d'Firma shorting.

Déi lescht Woch hunn e puer chinesesch Händler ugefaang Bestellungen fir Huawei säin neien Telefon, de Mate 60 Pro, ze huelen, wat séier e waarmt Thema op de soziale Medien gouf. Den Telefon benotzt e chinesesche hiergestallte Chip vun der Duechtergesellschaft vun Huawei, HiSilicon.

Wärend Huawei am Joer 2019 Sanktiounen konfrontéiert huet, wat säin Telefongeschäft wesentlech behënnert huet, stellt den neien Telefon vun der Firma Froen iwwer d'Effizienz vun getrennten Restriktiounen op Chip-Fabrikatiounstechnologie op. De Jake Sullivan, US National Sécherheetsberoder, huet d'USA gefuerdert weider Technologiebeschränkungen ze fokusséieren op national Sécherheetsbedenken anstatt méi breet kommerziell Ofkupplung.

Am leschte Véierel vun Apple ass de Verkaf vu Greater China 8% op jährlecher Basis op $ 15.76 Milliarde eropgaang, wat et zu Apple seng séierst wuessend Regioun mécht. Den Apple CEO, Tim Cook, huet d'Efforte vun der Firma ausgedréckt fir méi Leit ze iwwerzeegen vun Android Telefonen op iPhones ze wiesselen wéinst der Erfahrung an dem Ökosystem vun Apple.