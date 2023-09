Apple Set fir iPhone 15 z'entdecken: Wat ze erwaarden

Apple's héich erwaarten alljährlechen Produktstart ass just ronderëm den Eck, an all Ae sinn op d'Enthüllung vum iPhone 15. Rumeuren a Berichter suggeréieren datt déi lescht Iteratioun vum Apple Flaggschëff Apparat mat enger Rei vun neie Fonctiounen kënnt, dorënner en Android-ähnlechen Apparat. Opluedstatiounen port a verbessert Kamera Zoom. Wéi och ëmmer, Analysten warnen datt dës Ergänzunge zu engem méi héije Präisstag fir Konsumenten bäidroe kënnen.

Laut Wedbush Securities Analysten kënnen d'Präisser fir den iPhone 15 Modeller ongeféier $ 100 méi héich sinn wéi déi virdru Smartphone Linnen vun Apple. Dëst wier déi éischte Kéier zanter Joeren datt den Tech Ris seng iPhone Präisser erhéicht huet. De Basismodell, e 6.1-Zoll iPhone 15 mat 128 Gigabyte Späichere, kéint bei $ 899 ufänken, während de gréisseren 6.7-Zoll iPhone 15 Plus bei $ 999 kéint ufänken. Trotzdem kënnen d'Konsumenten potenziell reduzéiert Präisser duerch grouss US Telefonsfirmen an de Méint no der Verëffentlechung fannen.

Den iPhone 15 gëtt erwaart e puer Notabele Upgrades ze bréngen. Analysten um Wedbush soen datt den Apparat e méi séier A17 bionesche Chip wäert hunn, verbessert Batterieliewen, en Typ-C Ladehafen, verbessert Kameratechnologie an Titankanten. Ee vun de Standout Feature ass d'Periskop Teleobjektiv um iPhone 15 Pro Max, wat d'optesch Zoomfäegkeeten vum Telefon wesentlech verbessert. Mat engem 5x-6x opteschen Zoom bitt et duebel den Zoom vum fréiere iPhone 14 Pro. Zousätzlech ass den iPhone 15 méiglecherweis en USB-C Ladehafen unzehuelen, ähnlech wéi déi an Android Smartphones fonnt.

Entscheeden ob Dir op den iPhone 15 upgrade wëllt ka Erausfuerderung sinn, besonnesch wann Dir schonn e relativ neien iPhone besëtzt, sou wéi den iPhone 12 oder e méi spéit Modell. Den Olivier Blanchard, e Fuerschungsdirekter bei der Tech Fuerschungsfirma The Futurum Group, seet datt d'Entscheedung sollt ofhänken wéi eng Zort Handset Dir am Moment benotzt. Wann Dir en ale Modell hutt, den neien Chip vum iPhone 15, verbesserte Kamerafeatures an den USB-C Hafen kéint e wesentleche Sprong no vir sinn. Wéi och ëmmer, wann Dir e méi rezenten iPhone hutt, kann de Mangel u banebriechend Fortschrëtter mat Ärem aktuellen Apparat e vernünftege Choix maachen.

Quellen:

- Wedbush Securities

- CBS MoneyWatch