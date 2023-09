Apple verëffentlecht Indien-gebaut iPhone 15 op Global Sales Debut Day

Apple plangt den iPhone 15 ze lancéieren, deen an Indien gesammelt gëtt, op sengem weltwäite Verkafsdag, laut Quelle vertraut mat der Saach. Wärend d'Majoritéit vun den iPhone 15 Eenheeten nach ëmmer a China produzéiert ginn, representéiert dës Beweegung e wesentlechen Ofwiesselung vun der fréierer Strategie vun Apple fir haaptsächlech chinesesch fabrizéiert Geräter ze verkafen. Et beliicht och déi wuessend Produktiounsfäegkeeten vun Indien a bedeit dem Apple seng Efforten fir de Gruef tëscht hiren indeschen a chinesesche Fabrikatiounsbasen ze verklengeren.

Cupertino-baséiert Apple huet d'Produktioun vum iPhone 15 an enger Fabréck zu Tamil Nadu, Indien, de leschte Mount ugefaang. Wéi och ëmmer, liicht Verspéidunge kënnen optrieden wéinst onerwaarten Logistik-Entschëller. Apple huet den Undeel vun den iPhonen, déi an Indien gesammelt goufen, erhéicht, bis Enn Mäerz 7% erreecht. Dës Verréckelung ass e Resultat vum indesche Premier Minister Narendra Modi seng finanziell Ureizer fir lokal Fabrikatioun ze stäerken an dem Apple säi Bedierfnes fir seng Produktioun iwwer China am Mëttelpunkt vum US-China Handelskrich ze diversifizéieren.

Den iPhone 15 gëtt erwaart de bedeitendsten Update vum Apparat an dräi Joer ze sinn, mat Upgrades vum Kamerasystem an e verbesserten dräi-Nanometer Prozessor an de Pro Modeller. Dës nei Opstellung spillt eng kritesch Roll fir dem Apple säi Verkaf z'erliewen, well d'Firma e Réckgang vum Verkaf fir den drëtten hannereneen Véierel gemellt huet wéinst schwaacher Konsumentefuerderung op Schlësselmäert wéi d'USA, China an Europa.

Apple huet och seng Präsenz an Indien ausgebaut, an dëst Joer seng éischt Geschäfter am Land opmaachen. Den indesche Maart gëtt souwuel als Retailméiglechkeet an als eng wichteg Produktiounsbasis fir Apple's Gadgeten op laang Siicht ugesinn. Am Véierel bis Juni, iPhone Verkaf an Indien erlieft duebel-Zifferen Wuesstem, erreecht en neien Héichpunkt.

Aner Apple Fournisseuren an Indien, wéi Pegatron Corp an eng Wistron Corp Fabréck geschwënn vun Tata Group kaaft ginn, ginn erwaart och den iPhone 15 ze montéieren.

Quellen: Bloomberg News