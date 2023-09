Apple verëffentlecht iOS 16.6.1 mat Sécherheetsfixes

By

Apple huet viru kuerzem iOS 16.6.1 verëffentlecht, en Update fokusséiert fir Sécherheetsschwieregkeeten ze fixéieren déi aktiv exploitéiert goufen. Dësen Update kënnt virum Apple sengem speziellen Event den 12. September, wou den Datum fir d'Verëffentlechung vum iOS 17 erwaart gëtt.

Den iOS 16.6.1 Update adresséiert zwee Schwachstelle, déi bedeitend Risiken fir iPhone Benotzer stellen. Déi éischt Schwachstelle gëtt am ImageIO Kader fonnt, wat potenziell Ugräifer erlaabt arbiträr Code duerch d'Manipulatioun vun engem speziell erstalltem Bild auszeféieren. Déi zweet Schwachstelle läit am Portemonnaie a kéint ähnlech Ugräifer erlaben arbiträr Code auszeféieren andeems en e béiswëllegen Uschloss opmaacht.

Et ass entscheedend fir iPhone Benotzer direkt den iOS 16.6.1 Update z'installéieren fir hir Apparater vun dëse Sécherheetsrisiken ze schützen. Wann Dir dat net maache kënnt, kënnen hir iPhones vulnérabel fir potenziell Attacke loossen.

Laut engem Bericht vum TechCrunch, Citizen Lab, eng Fuerschungsgrupp déi sech op Regierung Malware fokusséiert, entdeckt eng aktiv exploitéiert Null-Klick Schwachstelle verbonne mat der NSO Group's Pegasus Spyware. Pegasus ass en notoresche Spyware-Tool, dat angeblech vu ville Regierunge weltwäit benotzt gëtt fir verschidden Individuen ze zielen, dorënner Zivilgesellschaft Aktivisten, Journalisten an Oppositiounsmemberen.

D'Exploitatiounskette, déi mat dëser Schwachstelle assoziéiert ass, huet den Ugräifer erlaabt iPhones déi lescht Versioun vum iOS ze kompromittéieren, ouni Interaktioun vum Affer erfuerderlech. Als Äntwert op dës Entdeckung huet Apple d'Hëllef vum Citizen Lab unerkannt fir d'Schwieregkeeten z'identifizéieren an hinnen Merci ze soen fir hir Ënnerstëtzung.

Wärend den iOS 16.6.1 Update keng nei Features aféieren, ass et essentiell Apparater um neiste Stand ze halen fir Sécherheetsrisiken ze reduzéieren. D'Benotzer kënnen den Update installéieren andeems Dir op Parameteren> Allgemeng> Software Update op hiren iPhones oder iPads navigéiert.

Source: TechCrunch, Citizen Lab

Definitiounen:

- iOS: Apple's mobilen Betribssystem benotzt op iPhone an iPad Apparater.

- Schwachstelle: E Feeler oder Schwäch an engem System dee kann ausgenotzt ginn fir seng Sécherheet ze kompromittéieren.

- Zero-Click Schwachstelle: Eng Schwachstelle déi en Ugräifer erlaabt en Apparat ze kompromittéieren ouni Interaktioun oder Input vum Affer.

- NSO Group: Eng Firma bekannt fir Iwwerwaachungssoftware z'entwéckelen, dorënner de Pegasus Spyware.

- Pegasus Spyware: E mächtegt Iwwerwaachungsinstrument dat op afstand d'Kontroll vun engem Zilgerät iwwerhuele kann, dacks fir geziilte Attacke géint Eenzelen benotzt.

- Exploit Kette: Eng Serie vu Schwachstelle an Techniken a Kombinatioun benotzt fir en onerlaabten oder béiswëlleg Resultat z'erreechen.