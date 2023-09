D'Enn vum Lightning Connector: Apple ëmfaasst USB-C

Apple huet säin ikonesche Lightning Connector den 12. September 2022 Äddi gesot, et ersetzt duerch de villsäitege USB-C Hafen. Wärend de Lightning Connector Apple Benotzer fir iwwer e Jorzéngt gutt gedéngt huet, huet d'Erhéijung vun de Kraafthongereg Geräter an de Push fir e standardiséierte Ladegerät Apple opgefuerdert de Schalter ze maachen.

An de leschte Joeren huet Apple ugefaang USB-C a seng Opstellung aféieren, mat den iPad Pro Modeller déi den neien Hafen am Joer 2018 adoptéieren, gefollegt vun der iPad Air am Joer 2020 an der 10. Generatioun iPad am Joer 2022. huet en USB-C Socket. Den Iwwergank op USB-C gouf beschleunegt vum Mandat vun der Europäescher Unioun datt all Apparater, dorënner Telefonen, Pëllen, Kameraen a Laptops bis zu 4W, en USB-C Hafen mussen hunn.

Et ass derwäert ze bemierken datt vill aner Hiersteller schonn USB-C ugeholl hunn, wat zu enger verbreeter Adoptioun vum Standard ronderëm d'Welt féiert. Wéi och ëmmer, dem Apple säi weidere Gebrauch vum Lightning Connector limitéiert Kompatibilitéit an Accessibilitéit.

Wärend dem Apple säi Push fir drahtlose Technologie evident ass, suergt de Schalter op USB-C datt d'Benotzer hir Apparater nach ëmmer bequem kënne verbannen wann néideg. Egal ob et e Ladegeräter vun engem Android Benotzer léint oder e kompatiblen Ladegeräter ze fannen wärend Dir ënnerwee ass, d'Ubiquity vum USB-C mécht et méi zougänglech wéi de propriétaire Lightning Connector.

Am Allgemengen, wärend d'Enn vum Lightning Connector e wesentleche Verréckelung am Apple Ökosystem markéiert, entsprécht et dem Beweegung vun der Industrie Richtung eng standardiséierter Ladeléisung. USB-C bitt de Benotzer eng flexibel a breet ënnerstëtzt Optioun fir hir Geräter ze verbannen an ze verbannen.

