iOS 16.6.1 Verëffentlechung: Wat Dir Wësse musst

By

Apple huet viru kuerzem den iOS 16.6.1 Update ausgerullt, zesumme mat entspriechend Updates fir iPadOS, macOS Ventura, a watchOS. Dës Aktualiséierunge kommen just e puer Deeg virum Apple säin héich erwaarten iPhone 15 Event, a si wahrscheinlech e puer vun de leschten Updates fir iOS 16.6.

Den iOS 16.6.1 Update, mat Buildnummer 20G81, ass eng kleng Verëffentlechung déi sech op Bugfixes a Performanceverbesserungen konzentréiert. Et follegt de fréiere Build 20G75, deen verschidde Features a Verbesserunge vum Apple säi mobilen Betribssystem agefouert huet. Ähnlech kritt macOS Ventura en Update mat Buildnummer 22G91, a WatchOS 9.6.3 mat Buildnummer 20U90.

Wéi gewinnt sinn Apple Apparater agestallt fir automatesch bannent engem Dag oder zwee ze aktualiséieren, ofhängeg vun den Astellunge vum Benotzer. Wéi och ëmmer, déi, déi gär hunn hir Hänn op de leschten Update ze kréien, kënnen et manuell installéieren. Den Update gëtt zur Verfügung gestallt a propagéiert iwwer dem Apple säin Inhaltsliwwernetz, wat d'Benotzer erlaabt mat de leschten Verbesserungen a Fixer um neiste Stand ze bleiwen.

Iwwerdeems den iOS 16.6.1 Update vläicht keng grouss Ännerungen aféieren, ass et e wesentleche Schrëtt fir d'Stabilitéit an d'Sécherheet vun Apple Apparater z'erhalen. Andeems Dir Bugs adresséiert an d'Performance verbessert, suergt Apple weider fir eng glat Benotzererfarung fir seng Clienten.

Quellen:

- iOS 16.6.1 Update Release Notizen

- Apple Support Dokumentatioun